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Nevşehir'de çarpışan 2 otomobilden 1'i su kanalına düştü

Nevşehir'de çarpışan 2 otomobilden 1'i su kanalına düştü

17:369/05/2025, Cuma
G: 10/05/2025, Cumartesi
DHA
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Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor
Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor

Nevşehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri su kanalına düşerken, 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi 80'inci Yıl Bulvarında meydana geldi. Y.T. yönetimindeki 50 ABN 532 plakalı otomobil, aynı güzergahta seyir halinde olan F.O. yönetimindeki 50 ADM 789 otomobile çarptıktan sonra yol kenarında, içinde su bulunmayan kanala düştü. 50 ADM 789 plakalı otomobil ise savrularak yol kenarında park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada 50 ADM 789 otomobilin sürücüsü F.O., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.


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