Okçuluk kursunu bitirdi tarihi dizilerde rol aldı

Bağcılar’da 15-28 yaş grubu gençlere bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanda eğitim hizmeti veren Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi’nin dikkat çeken sınıflarından biri okçuluk. Son zamanlarda özellikle diziler nedeniyle okçuluk kursuna yoğun bir ilgi oldu. Gençler, kursta hem geleneksel okçuluk eğitimi alıyor hem de keyifli zaman geçiriyor.

Oyunculuk hayatı değişti

Kursun müdavimlerinden biri de dizilerde figüranlık yapan Umut Kerem Akdeniz. Lise öğrencisi olan Akdeniz, boş zamanlarını dizi setlerinde değerlendiriyor. Kendini geliştirmek için birçok eğitimi alan Akdeniz’in oyunculuk hayatı Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi’nde aldığı okçuluk eğitimiyle değişti. Akdeniz, artık en çok izlenen tarihi dizilerde okçu rolünde oynuyor.

Ok atmakta zorlanırken şimdi attığımı vuruyorum

Öğrencilikle oyunculuğu aynı anda götürmeye çalıştığını söyleyen Akdeniz, “Tarih dizilerinde oyuncu olarak çalışıyorum. Buranın benim oyunculuğuma gerçekten çok büyük önemli katkıları oldu. Okçuluk beni çok geliştirdi ve bana çok büyük bir fayda sağladı. İlk zamanlarda ok atmakta zorlanırken buradan aldığım eğitimle beraber artık attığımı vuruyorum. ‘Kuruluş Osman’, ‘Aziz Mahmut Hüdai’ gibi tarihi dizilerde okçu asker olarak görev alıyorum. Buda benim daha çok tanınmamı sağlıyor ve oyunculuğumun da ilerlemesine katkı sunuyor. Bundan sonraki hedefim buradan almış olduğum eğitimle okçuluk konusunda kendimi dahada geliştirerek oyunculuk sektöründe dahada ilerlemek. Bize bu hizmeti sunduğu için Belediye Başkanımız Yasin Yıldız’a teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Onu başarılı görmek bizi mutlu ediyor

Okçuluk Kursu eğitmeni Hacer Dilaver ise “Burada gençlere yönelik okçuluk dersleri vermekteyiz. Kursiyerlerimizden biriside Umut, onu böyle başarılı görmek bizi de oldukça mutlu ediyor. Geleneksek okçuluk alanında eğitim veriyoruz. Okları, yayları kurmayı, ok atmayı öğreniyorlar. Bütün öğrencileri gençleri burada ok atmaya davet ediyoruz. Bu bizim geleneksel sporumuz aynı zamanda bunu bilmeleri bizi de mutlu eder” diye konuştu.

5 yeni Gençlik ve Kültür Merkezi daha yapacağız