Hayat Ömer Arısoy Tarihi binanın restorasyonu sırasında bulunan mozaik koruma altına alındı
KÜLTÜR SANAT

Ömer Arısoy: Tarihi binanın restorasyonu sırasında bulunan mozaik koruma altına alındı

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, aralarında gazeteci, sinemacı, yazar ve şairlerin de bulunduğu bir heyeti Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde ağırladı. Açıklamalarda bulunan Arısoy, "Dolayısıyla çalışmalar bittiğinde burası aynı zamanda bir mozaik müzesi özelliği de kazanacak" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Aralarında gazeteci, sinemacı, yazar ve şairlerin de bulunduğu bir heyet Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde ağırlandı
Aralarında gazeteci, sinemacı, yazar ve şairlerin de bulunduğu bir heyet Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde ağırlandı

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Kazlıçeşme Kültür Merkezi olarak faaliyet gösteren tarihi binanın restorasyonu sırasında bulunan mozaiğin koruma altına alındığını söyledi.

Arısoy, aralarında gazeteci, sinemacı, yazar ve şairlerin de bulunduğu bir heyeti Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde ağırladı.

Ömer Arısoy ağırladığı heyeti, tarihi bina hakkında bilgilendirdi.
  • Restore edildikten sonra Kazlıçeşme Kültür Merkezi olarak faaliyet gösteren tarihi binada gerçekleşen toplantıda Arısoy, binanın restorasyonu esnasında milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu düşünülen bir mozaik yer döşemesinin keşfedildiğini belirtti.

Çalışmalar bittiğinde mozaik müzesi özelliği de kazanacak

Zemin katta bulunan mozaiğin dışarıya doğru uzadığını fark edince hemen deneme kazısı yaptıklarını ve bölgeyi koruma altına aldıklarını ifade eden Arısoy, "Dolayısıyla çalışmalar bittiğinde burası aynı zamanda bir mozaik müzesi özelliği de kazanacak" diye konuştu.

Davetliler tarihi binayı gezdi.

Ömer Arısoy, Asitane Vakfıyla ortak çalışma sonrası mekanda kitap şifahanesi olarak da hizmet verileceğini aktardı.

Tarihi binanın, belediye başkanlığı faaliyetlerine ev sahipliği yapmanın yanı sıra müze, sergi salonu, kütüphane ve kitap şifahanesi olarak işlev göreceğini belirten Arısoy, binanın 1800'lü yılların başında askeri hastane olarak yapıldığını, 1950'li yılların başına kadar da hastane olarak kaldığını aktardı.

1956'dan sonra yurt olan yapının, daha sonra göçmenler için misafirhane olarak kullanıldığını ifade eden Arısoy, binanın 1989'da Zeytinburnu Belediyesi başkanlık binası olarak hizmet vermeye başladığını ve bugün itibarıyla yeni kimliğiyle Kazlıçeşme Sanat Merkezi olarak faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Merkezefendi'ye tarihi simit fırını

Arısoy, Zeytinburnu'nda iki yeni kültür mekanı açacaklarını belirterek, "Bunlardan birisi tarihi Merkezefendi fırını. Fırın tekrar faaliyete geçecek. Kendisine özgü bir konseptle iyi bir simit fırınını mart ayında faaliyete geçireceğiz. İkinci kültür mekanı olarak hem kendi yayınlarımızın hem de şehir kitapları satan bir Zeytinburnu kitapçısı yapacağız. Son zamanlarda popüler hale gelen kitap kahve formatında düşünüyoruz." diye konuştu.

  • Arısoy, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kazlıçeşme Sanat Galerisinde açılışı yapılan ve 20 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek "Selahattin Kara Resim Sergisi"ni davetlilere gezdirdi.

Programın ardından Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy ile davetliler hatıra fotoğrafı çekildi.

İnsanlarımız ot yemekten öldü

İnsanlarımız ot yemekten öldü

Ahıska Sürgünü'nün ​şahitleri 75 yıl önce yaşadıklarını anlattı.
Balıkesirde art arda iki deprem

Balıkesir'de art arda iki deprem

Altıeylül ilçesindeki depremler birçok ilde hissedildi.
Nobel tepkisi: Rezalettir

Nobel tepkisi: Rezalettir

​Cumhurbaşkanı, anma programında konuştu.
Bugün soykırım ödüllendirildi

Bugün soykırım ödüllendirildi

​Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinden 'Nobel' tepkisi.
Abdülhamit'in<br>torunu Külliye'de

Abdülhamit'in
torunu Külliye'de

Osmanoğlu'nun rozeti Erdoğan'ın dikkatini çekti.
Ulaşım felç oldu

Ulaşım felç oldu

Macron karşıtları greve 'süresiz' devam edecek.

2 gün önce rüyasında görmüş

2 gün önce rüyasında görmüş

​Bomba imha uzmanı şehit Esra Çevik son yolculuğuna uğurlandı.

KYK borçları silinecek mi?

KYK borçları silinecek mi?

Cumhurbaşkanı, gençlerin sorularını yanıtladı.
Bakanlık <br>soruşturma başlattı

Bakanlık
soruşturma başlattı

Okulda rahatsızlanan öğrenci hayatını kaybetti.
Teröristlere <br>ceza yağdı

Teröristlere
ceza yağdı

11 teröristten 7'sine üçer kez ağırlaştırılmış müebbet.
İlk 'kırmızı' uyarı

İlk 'kırmızı' uyarı

Antalya'da, valilikte kriz masası oluşturuldu.
15 yıla kadar <br>hapsi isteniyor

15 yıla kadar
hapsi isteniyor

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında mütalaa.
Mucize kurtuluş

Mucize kurtuluş

İkiye bölünüp paramparça olan araçtan sağ çıktı.
Hasta çocuk 4 saat <br>yerde bekletildi

Hasta çocuk 4 saat
yerde bekletildi

​İngiltere bu olayı konuşuyor.
Kürsüden indi

Kürsüden indi

​TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.