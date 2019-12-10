Ömer Arısoy: Tarihi binanın restorasyonu sırasında bulunan mozaik koruma altına alındı

Aralarında gazeteci, sinemacı, yazar ve şairlerin de bulunduğu bir heyet Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde ağırlandı

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Kazlıçeşme Kültür Merkezi olarak faaliyet gösteren tarihi binanın restorasyonu sırasında bulunan mozaiğin koruma altına alındığını söyledi.

Arısoy, aralarında gazeteci, sinemacı, yazar ve şairlerin de bulunduğu bir heyeti Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde ağırladı.

Ömer Arısoy ağırladığı heyeti, tarihi bina hakkında bilgilendirdi.

Restore edildikten sonra Kazlıçeşme Kültür Merkezi olarak faaliyet gösteren tarihi binada gerçekleşen toplantıda Arısoy, binanın restorasyonu esnasında milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu düşünülen bir mozaik yer döşemesinin keşfedildiğini belirtti.

Çalışmalar bittiğinde mozaik müzesi özelliği de kazanacak

Zemin katta bulunan mozaiğin dışarıya doğru uzadığını fark edince hemen deneme kazısı yaptıklarını ve bölgeyi koruma altına aldıklarını ifade eden Arısoy, "Dolayısıyla çalışmalar bittiğinde burası aynı zamanda bir mozaik müzesi özelliği de kazanacak" diye konuştu.

Davetliler tarihi binayı gezdi.

Ömer Arısoy, Asitane Vakfıyla ortak çalışma sonrası mekanda kitap şifahanesi olarak da hizmet verileceğini aktardı.

Tarihi binanın, belediye başkanlığı faaliyetlerine ev sahipliği yapmanın yanı sıra müze, sergi salonu, kütüphane ve kitap şifahanesi olarak işlev göreceğini belirten Arısoy, binanın 1800'lü yılların başında askeri hastane olarak yapıldığını, 1950'li yılların başına kadar da hastane olarak kaldığını aktardı.

1956'dan sonra yurt olan yapının, daha sonra göçmenler için misafirhane olarak kullanıldığını ifade eden Arısoy, binanın 1989'da Zeytinburnu Belediyesi başkanlık binası olarak hizmet vermeye başladığını ve bugün itibarıyla yeni kimliğiyle Kazlıçeşme Sanat Merkezi olarak faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Merkezefendi'ye tarihi simit fırını

Arısoy, Zeytinburnu'nda iki yeni kültür mekanı açacaklarını belirterek, "Bunlardan birisi tarihi Merkezefendi fırını. Fırın tekrar faaliyete geçecek. Kendisine özgü bir konseptle iyi bir simit fırınını mart ayında faaliyete geçireceğiz. İkinci kültür mekanı olarak hem kendi yayınlarımızın hem de şehir kitapları satan bir Zeytinburnu kitapçısı yapacağız. Son zamanlarda popüler hale gelen kitap kahve formatında düşünüyoruz." diye konuştu.

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Arısoy, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kazlıçeşme Sanat Galerisinde açılışı yapılan ve 20 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek "Selahattin Kara Resim Sergisi"ni davetlilere gezdirdi.

Programın ardından Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy ile davetliler hatıra fotoğrafı çekildi.