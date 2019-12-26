ÖNDER 4. Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından tarafından bu yıl "ehliyet ve liyakat" temasıyla dördüncüsü gerçekleştirilen "Kültür Sanat Ödülleri", Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ödül töreninin açılışında Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan "ÖNDER Türk Müziği Gençlik Korosu" aralarında "Nazende Sevgilim", "Fikrimin İnce Gülü" ve "Ah Yalan Dünya" gibi eserlerin da aralarında bulunduğu mini bir repertuvarı dinleyicilerin beğenisine sundu.

"Gençlerimizin dünyaya tek yönlü ve dar açıdan bakmalarını istemiyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra sanat dünyasından birçok ismin konuk olduğu törende konuşan ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, sivil toplum kuruluşu olarak 61 yıllık bir geçmişe sahip olduklarını söyledi.

Çal, ülke çapında 500'e yakın dernekle beraber imam hatip lisesi öğrencilerinin yanında olduklarını belirterek, "Camia olarak geçmişten devraldığımız değer ve birikimi her sahada geliştirerek geleceğe aktarma çabası içerisindeyiz." dedi.

Kurum olarak geleceğe umutla baktıklarını dile getiren Çal, şöyle devam etti:

"Umudumuzun en büyük sebebi bugün ortaya konulan çabalardır. Olumlu okul iklimine hizmet eden her türlü çabanın destekçisi olmaya çalışıyoruz. Genç kardeşlerimizin akademik başarılarının yanında kültür ve sanat faaliyetleri, spor bilim ve teknoloji alanında çalışmalarını da çok önemsiyoruz. Gençlerimizin dünyaya tek yönlü ve dar açıdan bakmalarını istemiyoruz. Çok yönlü ve geniş ufuklu insanlar olarak yetişmelerini, ehliyetli ve liyakatli bir nesil olmalarını arzuluyoruz. Bunu sağlayacak okul ikliminin oluşmasında kültür sanat faaliyetlerinin hayati bir önemi olduğu kanaatindeyiz. Bu çerçevede okullarımızın ve öğrencilerimizin güzel çalışmalarını elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. ÖNDER Kültür Sanat Ödülleri de bu alana örnek çabalarımızdan sadece bir tanesidir."

"İnşallah ödüller vesilesiyle imam hatip nesli bir model olma imkanı bulur"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da törene ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Bir imam hatip lisesi mezunu olarak ÖNDER'in bu günlere gelmesinde emeği geçen başta başkanlarımız olmak üzere kutluyorum. İnşallah bu kültür sanat ödülleri 40'lı, 50'li yılları bulur. İnşallah bu ödüller vesilesiyle imam hatip nesli bir model olma imkanı bulur." dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent ise milletlerin geleceği inşa ederken en çok güven duyduğu unsurun yetişmiş insan hazinesi olduğuna dikkati çekerek, "Ülkelerin gelişmişlik seviyelerine sahip oldukları maddi imkanları ya da ekonomik gücü belirleyen ancak bir ülkü doğrultusunda samimiyetle işe koyulmuş ehliyet ve liyakat sahibi kadroların varlığıdır." diye konuştu.

Taşkent, konuşmasında ayrıca gençlerin yetiştirilmesi noktasında gayretlerinden ötürü ÖNDER'i ve ödül alan isimleri tebrik etti.

Açılışta, ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Tayfur Esen de bir konuşma yaptı.

7 isim ve 3 okula ödül verildi

Danışma kurulunda yazar Ali Ural, sanat yönetmeni ve oyuncu Birol Cürgül, AA Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz, gazeteci yazar Gülcan Tezcan, sinema eleştirmeni İhsan Kabil, yazar Mahmut Bıyıklı, müzisyen Mustafa Demirci ve eğitimci Oğuzhan Özkan'ın yer aldığı ÖNDER 4. Kültür Sanat Ödülleri kapsamında, "Yılın Okul Dergisi Ödülü"nü Adana'daki Hümeyra Ökten Kız İmam Hatip Lisesinin çıkardığı Tenkid dergisi, "Yılın Okul Kültür Sanat Projesi Ödülü"nü Diyarbakır Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin hazırladığı Günümüz Evliya Çelebileri Projesi ve "Yılın Eğitimcisi Ödülü"nü Ataşehir Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi matematik öğretmeni Onur Cansız aldı.

Gecede "Yılın Fikriyat Ödülü" Mehmet Doğan'a, "Yılın Müzik Ödülü" Abdülbaki Kömür'e, "Yılın Sinema Ödülü" "Dilsiz" adlı filmiyle Murat Pay'a, "Yılın Edebiyat Ödülü" yazar Gökhan Özcan'a, "Yılın Medya Ödülü" de TRT 2 adına TRT Genel Müdür Yardımcısı Osman Urgun'a takdim edildi.

"Müthiş, derin, büyük bir kültürel mirasın üzerinde oturuyoruz"

Bu yıl "ÖNDER Sanata Hizmet Ödülü"ne değer görülen hat sanatçısı Prof. Dr. Hüsrev Subaşı ise ödülü alırken yaptığı konuşmada, sanatı vasıtasıyla 25 ülke gezdiğini dile getirerek, "Dünyayı dolaştığınız zaman içinde nefes aldığınız toprakların değerlerini, tabiatın ne anlama geldiğini daha iyi anlıyorsunuz. Müthiş, derin, büyük bir kültürel mirasın üzerinde oturuyoruz. Ne yazık ki gençlerimiz bu mirasın farkında değil. Biz o güzel mirası anlamak, doğru okumak ve anlatmak zorundayız. Buna mecburuz. Ya bunu yapacağız dimdik ayakta kalacağız ya da yok olup gideceğiz. Başka çare yok." diye konuştu.

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Muharrem Kasapoğlu - İhsan Süreyya Sırma

"ÖNDER Özel Ödülü"nü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun elinden alan Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma ise gençlerin bu ülkenin geleceği adına başarılı olmaları için daha fazla okuma yapmaları gerektiğini vurgulayarak, bilimler tarihi alanında dünyanın sayılı isimlerinden olan Fuat Sezgin ile Sultan Abdülhamid'in başarılarına dair örnekler verdi.