Hayat Oscar için bu yıl 93 ülke yarışacak
KÜLTÜR SANAT

Oscar için bu yıl 93 ülke yarışacak

Bu yıl 92.’si düzenlenecek Akademi Ödülleri’nde, En İyi Uluslararası Film Oscar’ı için 93 filmin yarışacağı açıklandı. Daha önce en fazla 90 ülkenin yarıştığı kategori, Yabancı Dilde En İyi Film Oscar’ı adıyla da biliniyor. Rekor sayıda filmin yarışacağı Oscar Ödülleri 16 Aralık’ta açıklanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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En İyi Uluslararası Film Oscar’ı, için belirlenen başvuru tarihinin geride kalmasıyla birlikte 92. Akademi Ödülleri’nde bu ödül için yarışacak filmler belli oldu.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS), yayınladığı açıklamayla bu yıl En İyi Uluslararası Film Oscar’ı için 93 ülkenin başvurduğunu açıkladı. Böylece bu kategoride yeni bir rekor kırılmış oldu. Daha önce en fazla 90 film bu kategoride yarışmıştı.

Gana, Nijerya ve Özbekistan ilk kez bu kategoride yarışmak

10 filmlik aday adayları 16 Aralık’ta, adaylıklar ise 13 Ocak’ta açıklanacak. Oscar’ın sahibi ise 9 Şubat’ta düzenlenecek ödül töreninde belli olacak. Filmdeki diyalogların yüzde 50’sinden fazlasının İngilizce dışında bir dille gerçekleşmiş olması ön koşuluna dayanan kategori için Antarktika dışında her kıtadan en az bir ülke Oscar yarışına dâhil olurken; Gana, Nijerya ve Özbekistan bu yıl ilk kez bu kategoride yarışmak için film gönderdiler.

Dikkat çekici yapımlar

Bu yıl En İyi Uluslararası Film kategorisinde Oscar için Türkiye’den de Semih Kaplanoğlu’nun Bağlılık-Aslı filmiyle yer alıyor. Yarışacak en dikkat çekici filmlerin başında Güney Kore’yi temsil eden “Parasite” geliyor. Bu kategoride adından söz ettirmesi beklenen bir diğer dikkat çekici film de Pedro Almodóvar imzalı “Pain Glory”, Fransa’yı temsil eden “Les misérables”, Senegal’i temsil eden “Atlantique” ve Kolombiya’yı temsil eden “Monos” bu yıl Oscar yarışında bir adım öne çıkan uluslararası yapımlar arasında yer alıyor.

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