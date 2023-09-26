Osmanlı valisi yaptırmıştı: Görenler hayran kalıyor

Gülabibey Camii İmam Hatibi, tarihi Camii hakkında bilgiler vererek, “Akkoyunlu beylerinden Erzincan Valisi Gülabibey, 1454 Miladi yılında kare planlı olarak bu camiyi Gülabibey ismi ile yaptırmıştır. Camimiz 12 direk üzerine ahşap ve taş karışımlı olarak bina edilmiştir. Daha sonra 1837 yılında Çaba beylerinden Hacı Bilal Ağa tarafından Avlu kısmı ilave edilerek camimiz dikdörtgen şeklini almıştır. Avlu kısmı yapılışında ön tarafı komple açık, tabanı taş döşeme olarak bina edilmiştir, ancak 90’lı yıllardaki tadilatında avlu kısmı ön tarafı tarihi dokusuna uygun olarak kapatılmış tabanı tahta döşetilmiş, sergi serilmiş ve cemaatin hizmetine sunulmuştur.

Camimize ait 3 tane Kitabe göze çarpmaktadır. Bunlardan bir tanesi giriş kapısının üzerinde bulunmaktadır. Bu kitabede kadim sanatlara özgü göze ve gönle hoş gelen bir eser olarak Kemah’a Mescidi Aksa misali bir cami yapılmıştır diye yazmaktadır. Diğer kitabemiz Minare kapısı solunda, giriş kapısının sağında bulunmaktadır. Bu kitabede kadim eser olarak Gülabibey, Müslümanların feyizli ve ihlaslı bir şekilde ibadet etmeleri için kadim sanatlarla donatılmış Kemah’a bir Camii Şerif yaptırmıştır. Ancak bu Cami Şerifi yaptırırken işçilere dolgun yevmiye vermesinin emretmiştir. Dolayısıyla ustalar dolgun yevmiyeleri kendileri alıp, işçilere az yevmiye vererek işçilerin haklarını katlettiklerinden dolayı işçilere az para ödendiğinden dolayı Vali Gülabibey hiddetlenerek Allah’ın, Meleklerin, insanların laneti o ustaların üzerine olsun mahkukat işleterek o kitabeye geçirmiştir. Caminin güneydoğu köşesinde bulunan 3. kitabe ise cami ile hiçbir alakası olmadığı, tadilat sırasında kaleden getirildiği, kalede bir konağın kitabesi olduğu tahmin edilmektedir.