Hayat Otizmli çocukları için gürültü yapıyor diyen komşuları aileyi binadan attırmak istiyor
AKTÜEL

Otizmli çocukları için 'gürültü yapıyor' diyen komşuları aileyi binadan attırmak istiyor

Otizmli çocukları için 'gürültü yapıyor' diyen komşuları aileyi binadan attırmak istiyor

Antalya'da Sandıkçı ailesi, otizmli çocukları Özgür'ün (10) gürültü yaptığı ve rahatsızlık verdiği gerekçesiyle evlerinden çıkarılmak istendiklerini söyledi. Anne Tuğba Sandıkçı, komşularının oğlu için 'hastalıklı' ifadesini kullandıklarını iddia etti. Ailenin komşuları ise iddiaları reddederek gürültü nedeniyle uyuyamadıklarını öne sürdü.

Haber Merkezi DHA
10 yaşındaki Özgür otizm hastalığı nedeniyle komşuları tarafından hakarete maruz kaldı.
10 yaşındaki Özgür otizm hastalığı nedeniyle komşuları tarafından hakarete maruz kaldı.

Antalya'da yaşayan Tuğba ve İbrahim Sandıkçı çiftinin büyük çocukları Özgür'ün doğumundan sonra yapılan kontrollerinde, otizmli olduğu ortaya çıktı. Sonrasında hayatlarını Özgür'e göre şekillendiren aile, çocuklarının eğitimiyle ilgilenmeye başladı. Aile, bir sene önce ise Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde bir eve taşındı.
Bir süre sonra komşular otizmli Özgür'ün gürültü yaptığını söyleyerek şikayette bulunmaya başladı. İddiaya göre şikayetlerin yerini, kapıya kadar gelmeler ve dışarıdan 'Çocuğuna sahip çık' diye bağırmalar aldı.

'HASTALIKLI ÇOCUK' DİYEREK AŞAĞILADILAR

Özgür'ün evinin penceresine bağladığı ve gölgesini izlediği ipin görüntü kirliliği yarattığı gerekçesiyle kaldırılması istendi. Komşuların Özgür'den 'Hastalıklı çocuk' diye bahsettiğini öne süren aile, ses gitmesin diye evdeki yaşamlarını Özgür'ün odasında geçirmeye başladı. Son olarak ise ev sahibi normalde anlaşılan kira artışından vazgeçip anlaşılan fiyatın iki kat artacağını söylemesi üzerine aile kendine ev aramaya başladı.

Eve kapanan otizmli çocuklar için ebeveynlere 9 tavsiye
HAYAT
Eve kapanan otizmli çocuklar için ebeveynlere 9 tavsiye

'MİSAFİRİMLE MECBUREN DIŞARI ÇIKTIM'

Oğluyla ilgili gelen şikayetleri başta önemsememeye çalıştığını söyleyen Tuğba Sandıkçı, “Bir yıldır burada yaşıyoruz. Sürekli oğlumla ilgili şikayet etmeye başladılar. Başta bu şikayetleri önemsemiyordum ama gitgide artmaya başladı. Komşu kapıma dayandı. 'Çocuğuna sahip çık' diye bağırınca oğlum korkup ağlamaya başladı. Misafirim varken sürekli 'Çocuğuna sahip çık' diye bağırmaya başladı. Mecburen misafirimle evden çıkıp saat 19.00'a kadar dışarıda dolaştık" dedi.

'OĞLUMUN GÖLGESİNİ İZLEDİĞİ İPİ ÇIKARMAMI İSTEDİLER'

Kendilerini evden çıkartmak için her şeyi yaptıklarını söyleyen Sandıkçı, “Buna daha sonra yönetici de dahil oldu. Oğlum için pencereden sarkan ve kimseye zararı olmayan, oğlumun gölgesini izlediği ipe bile görüntü kirliliği oluyor diye çıkarmamı istedi. Kapı otomatı bozulunca 'Bunu Özgür'den başka kimse bozamaz' dediler. Sürekli bizi buradan çıkarmaya çalışıyorlar. Kira kontratımız 1 ay sonra dolacak. 1 ay öncesinden de yıllık kira zammına uygun şekilde anlaştık. Yönetici ev sahibini aramış, ev sahibi bize kira artışından vazgeçtiğini ve 200 lira yerine 450 lira artacağını söyledi. Buradan çıkmak istiyorum ama pandemi koşulları nedeniyle de çıkacak imkanım yok" diye konuştu.

10 yıla kadar otizm bitecek
HAYAT
10 yıla kadar otizm bitecek

'ÇOCUĞUM OTİZMLİ DİYE BUNLARI YAŞIYORUZ'

Çocuğunun da diğer çocuklar gibi koşup oynamaya hakkı olduğunu söyleyen Sandıkçı, “Bu sadece otizmli oğlum olduğu için başımıza geliyor. Çocuğum otizmli diye bunları yaşıyoruz. Oğlumdan 'Hastalıklı çocuk' diye bahsediyorlar. Oğlum gayet güzel bir noktada. Okuma yazma biliyor, eğitimine devam ediyor. Öyle aşırı ses yapan veya aşırı hırçın bir çocuk değil. Bu çocuğu bir yere bağlayamam. Bu çocuk diğer çocuklar gibi oynayacak, zıplayacak. Bunları yapmamamızı istiyorlar. İyice psikolojik baskı altındayız. Kapı her çaldığında korkarak açıyorum. Oğlum 'Eski evimize gidelim' deyip duruyor" dedi.

Ailenin apartmandaki komşular ise iddiaları reddederek, gürültü nedeniyle uyuyamadıklarını ifade etti.

Remzi'nin muhteşem hikayesi: 'otizm bir engel değil'
FOTOĞRAF 13
Title
Konuşma güçlüğü çeken ancak iç dünyasını sanata aktaran Remzi Yılmaz, en çok canavar ve örümcek çizmekten büyük keyif alıyor ve resim yapmayı çok seviyor.
Title
Genç ressamın abisi Tayfun Yılmaz, Remzi'nin seramik eğitimi aldığını belirterek, Remzi, Caner Yedikardeş'ten 3 yıldır seramik dersi alıyor.
Title
Bu çalışmada hocası Remzi'ye çok müdahale etmiyor. Fakat ona yardımcı oluyor. Bu şekilde Remzi doku yapmayı öğrendi. dedi.
Title
Abi Yılmaz, örümcek ağına benzeyen dalga yapısına benzer şekiller çizen ve kil ile yüz heykelleri yapan Remzi'nin çizimlerinin çok başarılı olduğuna inandığını ve bu çizimlerden marka yaratmak için ilk adımı Eylül 2015'de attığını belirterek, Remzi aslında çok güzel resimler yapıyor ve ileride çok iyi bir sanatçı olacağına eminim.
Title
Neden bir markası olmasın dedim. Biz Remzi'ye evde 'Remo' diyoruz. Marka çalışmamız da Remzi'nin yaptığı çizimleri cam ve porselenden bardak ve kadehlere işletip, sunuyoruz. ifadesinde bulundu.
Title
Remzi'nin kimliği de sanatçı ve tasarımcı adayı olması, biz bunu vurguluyoruz bu sergide aslında diyen Yılmaz, aynı zamanda birçok otizm derneği ve otizm orkestrası ile işbirliği içinde olduklarını söyledi.
Title
Remzi Yılmaz'ın annesi Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Yılmaz ise Remzi'ye hafif otizm teşhisi konduğunu, iletişim güçlüğü çektiğini, hiçbir zaman karamsar olmadıklarını ve tüm zorlukları aştıklarını ifade etti.
Title
Remzi'nin 28 Nisan'da ilk sergisini Bir Otistin Güncesi ismiyle Çağdaş Sanatlar Merkezinde açtığını ve serginin 7 Mayıs'a kadar sanatseverlerce gezilebileceğini belirten Yılmaz, bu sergi ile bir insanın sadece otizmli, engelli, kadın ve erkek olamayacağını, bireyin birden çok kimliği olduğuna dikkati çekti.
Title
Ailelerin herhangi bir engel olduğu zaman çocuklarında karamsarlığa kapıldıklarını belirten anne Yılmaz, oğlunu hiçbir zaman engelli gibi görmediğini, normal davrandığını, sorumluluklar verdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Title
Remzi'nin muhteşem hikayesi: 'otizm bir engel değil'
Title
Remzi'nin muhteşem hikayesi: 'otizm bir engel değil'
Title
Remzi'nin muhteşem hikayesi: 'otizm bir engel değil'
Title
Remzi'nin muhteşem hikayesi: 'otizm bir engel değil'
Remzi'nin muhteşem hikayesi: 'otizm bir engel değil'
Annesi ile gittiği misafirlikte sıkılarak resim çizmeye başlayan güzel sanatlar lisesi öğrencisi 16 yaşındaki otizmli Remzi Yılmaz, o gün başladığı resim tutkusunu 7 yıldır sürdürüyor.İki yaşında otizmli olduğu tespit edilen Yılmaz, resmin yanında 3,5 yıldır da kil ile üç boyutlu çalışmalar yaparak, hayalindeki kahramanları seramik ile hayata geçiriyor.


Abone Ol Google News
Rapor alıp tatile çıkana kötü haber

Rapor alıp tatile çıkana kötü haber

​'Biz yaşayalım, siz dedikodusunu yaparsınız' notuyla paylaşmışlardı.
Suç olduğunu bilmiyormuş!

Suç olduğunu bilmiyormuş!

​Kediye şiddet uygulayan kadın gözaltına alındı.
Hobisi mesleği oldu: Yılda bir milyon euro kazanıyor

​Şikayetler artınca harekete geçildi.

​Merkez Bankası'nın başına deneyimli isim

İki ayrı bölgede operasyon: 14 terörist etkisiz!

Saat 08.51'de Kemah'ta meydana geldi.

Ağbal görevden alınarak yerine Kavcıoğlu atandı.

Bakan Selçuk'tan kadın haklarına yönelik önemli açıklama.
Hastalarını yönlendirmiş

Hastalarını yönlendirmiş

Tefeci şebekesiyle çalışan doktor polisleri bile şoke etti.
Çok sayıda<br>atama gerçekleşti

Çok sayıda
atama gerçekleşti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
İzmir'de<br>damat dehşeti

İzmir'de
damat dehşeti

​Eşini, kayınvalidesini ve komşusunu öldürdü.
Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

​Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi.
BM Dünya Mutluluk Raporu: En mutlu ülke yine Finlandiya
Dünya

BM Dünya Mutluluk Raporu: En mutlu ülke yine Finlandiya

Birleşmiş Milletler, 2021 Dünya Mutluluk Raporu'nu açıkladı. 149 ülkenin yer aldığı listede en mutlu ülke Finlandiya oldu. Geçen yıl 93. sırada olan Türkiye ise 104. sıraya geriledi. Rapora göre en mutsuz ülke de yine Afganistan oldu.
Milli Sporcu Sude Yaren Uzunçavdar: Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğum sözü tuttum
Gündem

Milli Sporcu Sude Yaren Uzunçavdar: Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğum sözü tuttum

16 yaşındaki milli sporcumuz Sude Yaren Uzunçavdar, Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’ndan zaferle ayrılarak, uluslararası arenada üst üste 7. şampiyonluğunu elde etmeyi başarmıştı. Sıradaki hedefinin 2024 Tokyo Olimpiyatları’na katılmak olduğunu vurgulayan Uzunçavdar, "Cumhurbaşkanımız, müsabakalar sonrası vermiş olduğum asker selamı nedeniyle benden bahsederek beni mutlu etmişti. Ben de kendilerine verdiğim sözü tutum ve her çıktığım maçtan şampiyon olarak ayrıldım" dedi.
Dört buçuk yaşındaki Uras'ın bağırsağından 19 mıknatıs çıktı
Gündem

Dört buçuk yaşındaki Uras'ın bağırsağından 19 mıknatıs çıktı

İstanbul'da yaşayan 4 buçuk yaşındaki Uras Aslan Aktaş, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Çekilen röntgen filmi sonucu küçük çocuğun bağırsağında tam 19 tane 'neodyum mıknatıs' tespit edildi. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Çay tarafından ameliyata alınan Aktaş, sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Çay aileleri uyararak, “Oyuncak olarak satılan bu güçlü mıknatıslar yutulduğu zaman hayatı tehdit edebilir. Ailelere bu tür oyuncaklardan uzak durmalarını öneriyorum" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.