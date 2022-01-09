PKK ve siyonistler tarafından tehdit edilen Fransız piyanist Stehane Blet'in şüpheli ölümü

Dünyaca ünlü Fransız piyanist ve besteci Stephane Blet, İsviçre’nin Cenevre şehrinde kaldığı arkadaşının evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Blet'in ölümü sonrası konuşan bir yakını, "Ölümünün kesin nedeni şu an için bilinmiyor ancak bazıları bunu intihar olarak göstermek istiyor." dedi.

Bled’in sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirten yakınları, öldüğü akşam canlı bir yayın yapma planı olduğunu ifade etti.

ÖLÜM TEHDİTLERİ NEDENİYLE ÜLKESİNİ TERK ETTİ

Masonluk’tan ayrılan dünyaca ünlü müzisyen Blet, locanın kınamalarına maruz kaldı hatta loca tarafından ölüm tehditleri aldı. Bu nedenle Blet, Fransa’yı terk etmeye mecbur kaldı.

2016'DAN BERİ TÜRKİYE'DE YAŞIYORDU

2016 yılından beri Türkiye’de yaşayan Blet, 2021’in Nisan ayında Türkiye’ye siyasi sığınma talebinde bulunacağına dair niyetini açıklamıştı.

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FİLİSTİN DAVASINI SAHİPLENMİŞTİ

Siyonizm karşıtı açıklamaları nedeniyle Yahudi lobisi tarafından birçok kez tepki ve tehdit alan Blet, Filistin’in işgaline karşı İsrail karşıtı tavır ve açıklamalarıyla biliniyordu.

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“PKK BENİ ÖLDÜRMEK İSTİYOR”

Blet, 2019 yılında yaptığı bir açıklamada, sosyal medya üzerinden ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Blet, "Birkaç aydır bir cehennemi yaşıyorum. Çünkü aynı zamanda PKK beni öldürmek istiyor. Fransa'da ve İsrail'de bulunan 'Ultra Siyonist' gruplar var ve tabii 'Anti Siyonist' olduğum ve Filistinliler adına çok konser verdiğim için beni öldürmek istiyorlar." demişti.