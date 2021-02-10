Hayat PTT maaşları evde ödüyor 65 yaş üstü, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlar rahatladı
AKTÜEL

PTT maaşları evde ödüyor: 65 yaş üstü, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlar rahatladı

PTT maaşları evde ödüyor: 65 yaş üstü, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlar rahatladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında PTT vasıtasıyla başlattığı 65 yaş üstü, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşları kapsayan "evde maaş ödemesi" uygulaması, bu kesimlerde memnuniyet yarattı.

Haber Merkezi AA
PTT AŞ, 5 binin üzerindeki iş yeri ve yaygın ağıyla ücra köşelerde yaşayan emeklilere maaşlarını ulaştırmaya odaklandı.
PTT AŞ, 5 binin üzerindeki iş yeri ve yaygın ağıyla ücra köşelerde yaşayan emeklilere maaşlarını ulaştırmaya odaklandı.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınına karşı valiliklere gönderdiği talimat kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan emekli vatandaşlara maaşları konutlarında verilmeye başlanmıştı.

Söz konusu kararlar sonrası ödemeler, bizzat emekli vatandaşların evlerine gidilerek yapılıyor. Bu çalışmalarda PTT de önemli bir görev üstlendi. Türkiye'nin her köşesine ulaşan PTT AŞ, 5 binin üzerindeki iş yeri ve yaygın ağıyla ücra köşelerde yaşayan emeklilere maaşlarını ulaştırmaya odaklandı.

65 yaş üstünden postacılara teşekkür

Hiçbir banka şubesinin bulunmadığı 1280 yerleşim yerinde ve hiçbir banka ATM'sinin olmadığı 174 yerleşim yerinde de vatandaşın talebi durumunda PTT personeli evlerine kadar giderek maaşlarını teslim ediyor.

  • Türkiye genelinde yaklaşık 43 bin personeliyle hizmet sunan PTT'nin üstlendiği rol, özellikle ücra yerlerde yaşayan vatandaşların işini kolaylaştırdı.

Emekliler, uygulamadan memnun olduklarını, salgında risk grubunda bulunmaları nedeniyle bu yöntemin başlatılmasının işlerini kolaylaştırdığını belirterek, maaşlarını getiren postacılara teşekkürlerini dile getirdi.

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PTT kargomatta temassız teslim

"Uygulamadan çok memnunuz"

PTT AŞ çalışanı Can Güvel tarafından maaşı evinde teslim edilen 82 yaşındaki Rabia Aydemir, her ay evinde ödeme yapıldığını belirterek, hizmetten memnun olduğunu söyledi.

Aydemir, yaşlılığı nedeniyle dışarıya çıkmakta zorlandığını ifade ederek, "Bu hizmet bana ve benim gibi yaşlılara çok iyi geldi. Özellikle Kovid-19 salgını nedeniyle kapının önüne bile çıkamıyoruz. Allah devletimizden, PTT çalışanlarımızdan razı olsun. Her ay düzenli olarak evimize kadar gelerek, maaşlarımızı teslim ediyorlar." dedi.

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"Yaşlılarımızla birlikte biz de mutlu oluyoruz"

PTT AŞ çalışanı Can Güvel de 30 yıldır bu mesleği yaptığı bilgisini vererek, 2022 sayılı Kanun kapsamında 65 yaş üstü, engelli ve bakıma muhtaç kişilere evde maaş teslimatı hizmeti sunduklarını anlattı.

Kovid-19 salgını nedeniyle verdikleri bu hizmette artış olduğuna işaret eden Güvel, "Bu hizmeti vermekten PTT ailesi olarak gurur duyuyoruz. Yorgunluğumuz, hizmet götürdüğümüz kişilerin memnuniyetlerini görünce geçiyor. Onlarla birlikte bizler de çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

65 yaş ve üstünün maaşını polis eve götürüyor
FOTOĞRAF 17
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İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların maaşlarını evlerinden alabilmeleri için 81 İl valiliğine talimat gönderdi.
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Buna göre; Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve PTT ile varılan mutabakat kapsamında valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleri evlerinde yapılmaya başlandı.
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4 banka ve PTT şubelerinin yapacağı emekli maaş ödemelerinde öncelik banka görevlilerinde olacak.
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Banka görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ödemeler, valilik ve kaymakamlıklar tarafından Vefa Sosyal Destek Grubun'dan banka şubelerine bildirilecek yetkili kamu görevlileri aracılığıyla yapılacak.
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Sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemelerine başlandı. Evden maaş ödemesi şu şekilde oluyor:
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65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar evde ödemeHavale-EFT talimatı konusundaki taleplerini valilik ve kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletiyor.
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. Şubede iletilen talimata istinaden müşteri hesabından yetkili kamu görevlisine ödeme yapılıyor.
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İşlem tutarı kendisine teslim edilen banka görevlisi ile yetkili kamu görevlisi müşterilere işlem tutarı teslim ettikten sonra, ödemelerin yapıldığına dair tutanağı ilgili banka şubesine teslim ederek süreci tamamlıyor.
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Müşterinin adresinde bulunamaması halinde tutar yetkili kamu görevlisi tarafından Banka şubelerine iade ediliyor.
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. Sürece ilişkin olarak kullanılacak olan formlar ve süreç bilgiler söz konusu banka şubeleri ve PTT ile paylaşıldı.
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65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar evde ödemeHavale-EFT talimatı konusundaki taleplerini valilik ve kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletiyor.
Title
65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar evde ödemeHavale-EFT talimatı konusundaki taleplerini valilik ve kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletiyor.
Title
65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar evde ödemeHavale-EFT talimatı konusundaki taleplerini valilik ve kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletiyor.
Title
65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar evde ödemeHavale-EFT talimatı konusundaki taleplerini valilik ve kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletiyor.
Title
65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar evde ödemeHavale-EFT talimatı konusundaki taleplerini valilik ve kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletiyor.
Title
65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar evde ödemeHavale-EFT talimatı konusundaki taleplerini valilik ve kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletiyor.
Title
65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar evde ödemeHavale-EFT talimatı konusundaki taleplerini valilik ve kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletiyor.
65 yaş ve üstünün maaşını polis eve götürüyor
İçişleri Bakanlığı ile Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve PTT arasında yapılan mutabakat kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü vatandaşların maaş ödemeleri evlerinde yapılmaya başlandı.


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