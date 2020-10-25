PTT kargomatta temassız teslim

PTT, kargomatların daha fazla ilde yaygınlaştırılması için çalışma başlattı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra dört şehirde daha hizmet veren PTT kargomatları, evde kargocu yolu gözleme dönemini sona erdirecek. Vatandaşın gün boyu evden çıkamadığı ve Kovid-19 korkusu nedeniyle de PTT şubelerine bıraktırmak istemediği kargolarının imdadına kargomatlar yetişti. İnternet üzerinden alışveriş yapan ancak gün içinde evde bulunmadığından teslimatta sorun yaşayan tüketiciler ürünlerini diledikleri zaman PTT kargomattan temassız ve ücretsiz şekilde teslim alabilecek.

YATIRIMLAR ARTIYOR

Türkiye'de e-ticaret hacmi yıllık 200 milyar TL'ye doğru koşarken, PTT de bu alandaki yatırımlarını artırmaya başladı. PttAVM ile bu sektörde hizmet veren PTT, gelen talepler üzerine e-ticaret siparişlerinin teslimatını kolaylaştırmak amacıyla kargomatları devreye soktu. Kargomatlar tüm e-ticaret platformlarıyla da entegre hale getirildi.

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SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR

7 gün 24 saat teslimat imkanı sunan ve İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Eskişehir, Kocaeli illerinde hizmet veren kargomatlardan e-ticaret siparişleri teslim alınabilecek. Sistem, şöyle çalışıyor.

E-ticaret sitesinden ürün satın alan tüketici, teslimat adresi olarak kendisine en yakın PTT kargomatını seçebiliyor. Daha sonra SMS yoluyla gönderilen akıllı şifreyle kargomat cihazından gönderisini teslim alabiliyor.