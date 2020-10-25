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TÜRKİYE EKONOMİSİ

PTT kargomatta temassız teslim

Türkiye'de e-ticaret hacmi yıllık 200 milyar TL'ye doğru koşarken, PTT de bu alandaki yatırımlarını artırmaya başladı. PTT kargomatları, evde kargocu yolu gözleme dönemini sona erdirecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
PTT, kargomatların daha fazla ilde yaygınlaştırılması için çalışma başlattı.
PTT, kargomatların daha fazla ilde yaygınlaştırılması için çalışma başlattı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra dört şehirde daha hizmet veren PTT kargomatları, evde kargocu yolu gözleme dönemini sona erdirecek. Vatandaşın gün boyu evden çıkamadığı ve Kovid-19 korkusu nedeniyle de PTT şubelerine bıraktırmak istemediği kargolarının imdadına kargomatlar yetişti. İnternet üzerinden alışveriş yapan ancak gün içinde evde bulunmadığından teslimatta sorun yaşayan tüketiciler ürünlerini diledikleri zaman PTT kargomattan temassız ve ücretsiz şekilde teslim alabilecek.

YATIRIMLAR ARTIYOR

Türkiye'de e-ticaret hacmi yıllık 200 milyar TL'ye doğru koşarken, PTT de bu alandaki yatırımlarını artırmaya başladı. PttAVM ile bu sektörde hizmet veren PTT, gelen talepler üzerine e-ticaret siparişlerinin teslimatını kolaylaştırmak amacıyla kargomatları devreye soktu. Kargomatlar tüm e-ticaret platformlarıyla da entegre hale getirildi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR

7 gün 24 saat teslimat imkanı sunan ve İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Eskişehir, Kocaeli illerinde hizmet veren kargomatlardan e-ticaret siparişleri teslim alınabilecek. Sistem, şöyle çalışıyor.

E-ticaret sitesinden ürün satın alan tüketici, teslimat adresi olarak kendisine en yakın PTT kargomatını seçebiliyor. Daha sonra SMS yoluyla gönderilen akıllı şifreyle kargomat cihazından gönderisini teslim alabiliyor.

  • ŞİFRE VE QR KOD İLE TESLİMAT
  • Kargomat 7/24'te SMS şifreli uygulamanın yanı sıra QR kod ile de teslimat imkanı bulunuyor. Tüketiciler, akıllı telefonlarına Kargomat 7/24 uygulamasını indirerek, kargomata bırakılan gönderisine ait QR kodunu okutarak ürünlerini temassız şekilde alabiliyor. bu arada PTT, kargomatların daha fazla ilde yaygınlaştırılması için de çalışma başlattı. Bu kapsamda altyapı çalışmaları tamamlanırken, halihazırda hizmet verilen illerde de sayısının yakın zamanda artırılacağı öğrenildi.
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