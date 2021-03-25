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Radyo Esenler Yeni Yıldızları'nı arıyor

Esenler Belediyesi, ‘Radyonun Yeni Yıldızları’ adlı eğitim programıyla geleceğin radyocularını mikrofon başına çağırıyor.

Haber Merkezi Diğer
Radyo Esenler Yeni Yıldızlarını arıyor
Foto: Esenler Belediyesi.

Esenler Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Radyo Esenler, radyoculuk hayali olan ve bu alana katkı sunmak isteyen gençler için ‘Radyonun Yeni Yıldızları’ adlı eğitim programı düzenliyor. 5 hafta sürecek eğitimlerin sonunda mezun olan öğrencilere ulusal ve yerel radyolarda staj yapma imkânı sunulacak. Programa kayıtlar, 25 Mart- 5 Nisan tarihleri arasında www.esev.org adresi üzerinden yapılacak.19- 29 yaş aralığındaki gençler, mülakata katılma şansına sahip olacak.

UZMAN İSİMLERDEN EĞİTİM

‘Radyonun Yeni Yıldızları’ eğitim programı kapsamında diksiyon ve haber yazma teknikleri, radyo programcılığı, teknik-prodüksiyon ve podcast, reklam ve pazarlama ile kurumsal iletişim ve yöneticilik gibi konular, alanında uzman isimler tarafından ele alınacak.

Sen de mülakata katıl, eğitim al, radyolarda staj yapma şansını yakala, radyonun yeni yıldızlarından biri ol!

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