Radyo Esenler Yeni Yıldızları'nı arıyor

Esenler Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Radyo Esenler, radyoculuk hayali olan ve bu alana katkı sunmak isteyen gençler için ‘Radyonun Yeni Yıldızları’ adlı eğitim programı düzenliyor. 5 hafta sürecek eğitimlerin sonunda mezun olan öğrencilere ulusal ve yerel radyolarda staj yapma imkânı sunulacak. Programa kayıtlar, 25 Mart- 5 Nisan tarihleri arasında www.esev.org adresi üzerinden yapılacak.19- 29 yaş aralığındaki gençler, mülakata katılma şansına sahip olacak.

UZMAN İSİMLERDEN EĞİTİM

‘Radyonun Yeni Yıldızları’ eğitim programı kapsamında diksiyon ve haber yazma teknikleri, radyo programcılığı, teknik-prodüksiyon ve podcast, reklam ve pazarlama ile kurumsal iletişim ve yöneticilik gibi konular, alanında uzman isimler tarafından ele alınacak.

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Sen de mülakata katıl, eğitim al, radyolarda staj yapma şansını yakala, radyonun yeni yıldızlarından biri ol!