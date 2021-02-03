Afrika'yı Esenler'de keşfettik

Dünya Kültür Akademisi’nin ilk adımı Afrika Kültür Okulu, Senegal Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas, çok sayıda akademisyen ve Afrikalı uzmanların katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte Afrika kıtasında bulunan ülkelerin belli alanlardaki kültürel ritüelleri Türkiye’de eğitim alan yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından anlatıldı.

5 hafta süren eğitimler kapsamında Afrika’daki düğün, yemek, çocuk oyunları, giyim ve enstürman kültürü ele alınarak Afrika kültürüne dair bilinmeyen konulara ışık tutuldu. Çad’dan Yunanistan’a, Sri Lanka’dan Azerbaycan’a kadar pek çok katılımcının yer aldığı programda sertifikalar sahiplerini buldu. Katılımcılar, eğitimle birlikte Afrika kültürünü yakından tanıdıklarını ve ülkemizde yaşayan uluslararası öğrenciler hakkında farkındalıklarının artırdığını belirttiler.

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BERABERLİK DUYGULARIMIZ PEKİŞTİ

Kırklareli Üniversitesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi 3.sınıf öğrencisi Demet Can, “Bizler bu program sayesinde bir kez daha siyah ve beyazın aslında aynı şeyi ifade ettiğini ayrışmak yerine ‘biz’ olduğumuzda ne kadar güçlü olabileceğimizi öğrendik. Farklı noktalarda olsak da ortak noktalarda birleştik. Bizler bölüşerek tok, bölünerek yok oluruz. Biz bir milletiz. Bu programla birlikte beraberlik duygularımız pekişti” ifadelerini kullandı.