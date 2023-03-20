Ramazanın ilk günü Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun oruç tutulacak

İlk iftarın 18.25'te Iğdır'da, son iftarın Çanakkale ve Edirne'de 19.35'te yapılacağını belirten İşlek, Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacağını kaydetti.

İlk iftarın 18.25'te Iğdır'da, son iftarın Çanakkale ve Edirne'de 19.35'te yapılacağını belirten İşlek, Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacağını kaydetti.

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.

Ramazanın son günü olan 20 Nisan'da ilk iftarın Hakkari'de saat 18.51'de, son iftarın ise Edirne'de 20.06'da yapılacağı bilgisini veren İşlek, son gün Sinop'ta 15 saat 23 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 56 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacağını dile getirdi.

Ramazan ayının bu yıl 29 gün süreceğini anımsatan İşlek, "Bu durum, hilalin dünyanın herhangi bir yerinden ilk defa görüldüğü zamanla alakalı bir durum. Burada önemli olan hilalin ilk defa görülmesidir. Bazen içtima ve rüyet aynı günlerde olur, bazen farklı günlerde olur. Kameri aylar 29 veya 30 olabilir ama hiçbir şekilde kameri ay başı 28 ve 31 gün çekmez" şeklinde konuştu.