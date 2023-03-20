Ramazan Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
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RAMAZAN HABERLERİ

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye genelinde 300 gramlık Ramazan pidesinin 10 TL'den satılacağını açıkladı. Balcı ülke genelinde ekmek fiyatlarında bir değişiklik olmayacağını söyledi.

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2023 Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
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Türkiye genelinde 300 gramlık pide Ramazan ayı boyunca 10 liradan satılacak. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır. Kilogram fiyatı 33 TL. Bu sene yaklaşık yüzde 60-62 fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor" dedi.

"Ekmek fiyatında değişiklik yok"

Ayrıca ekmek fiyatına değinen Balcı, "Ekmek fiyatında bir değişiklik yok ülke genelinde ekmek 5TL; gündemimizde ekmek fiyatında bir değişiklik bulunmuyor" ifadelerine yer verdi.



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