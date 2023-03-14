2023 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar?
Ramazan ayına sayılı günler kala illerdeki pide fiyatları tek tek açıklanmaya başladı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul’da pidenin fiyatının 10 lira olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
2023 RAMAZAN PİDESİ FİYATI NE KADAR?
Fiyatların haftaya netleşeceğini belirten Balcı şunları söyledi: "Pide geçen sene 6 liradan satılıyordu, ekmek 3 liraydı. Bu sene ekmek 5 lira, pide 10 lira olma ihtimali yüksek. Maliyet hesabını yaparak ilgili kurumlara müracaat yapılacak. İllere göre gramlarda farklılık arz edebilir. Ekmekle pide arasında azami yüzde 30 fiyat farkı meydana gelmiş oluyor. Geçen yıla göre azami yüzde 55 fark olur. Önümüzdeki hafta başında netleşmiş olur."
2022’DE PİDE FİYATI NE KADARDI?
Sade Ramazan pidesi (330 gram) - 6 TL
Sade Ramazan pidesi (415 gram) - 7,5 lira
Yumurtalı Susamlı Ramazan Pidesi (330 gram) - 7,5 TL
Yumurtalı Susamlı Ramazan Pidesi (415 gram) - 9 TL