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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı’ndan pide fiyatı açıklaması

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2023 yılı Ramazan pidesi fiyatının 10 TL olma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi. Son karar henüz verilmedi ancak 370 gram susamlı pidenin İstanbul’da fiyatının 12.5 lira, 300 gramlık pidenin ise 10 lira olması öngörülüyor. Peki 2022’de pide fiyatı ne kadardı? İşte detaylar.

17:46 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
2023 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar?

2023 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar?

Ramazan ayına sayılı günler kala illerdeki pide fiyatları tek tek açıklanmaya başladı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul’da pidenin fiyatının 10 lira olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

2023 RAMAZAN PİDESİ FİYATI NE KADAR?

Fiyatların haftaya netleşeceğini belirten Balcı şunları söyledi: "Pide geçen sene 6 liradan satılıyordu, ekmek 3 liraydı. Bu sene ekmek 5 lira, pide 10 lira olma ihtimali yüksek. Maliyet hesabını yaparak ilgili kurumlara müracaat yapılacak. İllere göre gramlarda farklılık arz edebilir. Ekmekle pide arasında azami yüzde 30 fiyat farkı meydana gelmiş oluyor. Geçen yıla göre azami yüzde 55 fark olur. Önümüzdeki hafta başında netleşmiş olur."

2022’DE PİDE FİYATI NE KADARDI?

Sade Ramazan pidesi (330 gram) - 6 TL

Sade Ramazan pidesi (415 gram) - 7,5 lira

Yumurtalı Susamlı Ramazan Pidesi (330 gram) - 7,5 TL

Yumurtalı Susamlı Ramazan Pidesi (415 gram) - 9 TL





#Ramazan pidesi
#pide fiyatları
#Fırıncılar Federasyonu Başkanı
#Halil İbrahim Balcı
16 dakika önce
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı’ndan pide fiyatı açıklaması
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