Pide 10 liradan başlayacak

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte yurt genelinde pide fiyatları da art arda açıklanmaya başladı. Bu yıl Ankara, İzmir ve Samsun'da 300 gramı 10 liradan satışa sunulacak olan pide için gözler, İstanbul'a çevrildi. Henüz fiyatın belirlenmediği kentte, sektör temsilcileri şubatta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle büyük bir zam olmayacağını söylüyor. Maliyetlerin fiyatlara yüzde 35 ila 40 olarak yansıyacağını belirten temsilciler, 300 gramlık susamlı bir pidenin fiyatının 10 lira, 370 gramlık pidenin 12 lira 50 kuruş, 450 gramlık bir pidenin ise 15 lira olacağını öngörüyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ekmek, Un, Unlu Mamuller Komite Başkanı Ziver Sarıcı, İTO'dan henüz resmi bir tarife çıkmadığını belirterek, şunları söyledi: "İstanbul'da 300 gram susamlı pide fiyatının 10 lira, 370 gram 12 lira 50 kuruş, 450 gram ise 15 lira olacağını öngörüyorum. Asgari ücret ikiye katlandı, her şeye zam yapıldı. Pideye de ortalama yüzde 35-40 oranında bir zam olur. Şu andaki fiyatlar da normal seviyede. Asrın felaketi yaşandı, amacımız çok büyük bir kazanç elde etmek değil."

Maliyetine satış

İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Sultan Selim Şimşek de İTO'da pide ile ilgili olarak bir tarife uygulanmadığını söyledi. Şimşek, "Pide fiyatı serbest piyasa koşullarında belirlenecektir. Önceki yıl pandemi vardı, şimdi de bir deprem atmosferi var. Üreticinin deprem ortamında 'biz şu kadar zam istiyoruz, şu fiyattan satılması gerekiyor' şeklinde bir derdi olmaz. Tüccarımız gramajını, fiyatını, çeşidini müşterisinin görebileceği bir şekilde, maliyeti oranında zarar etmeyecek şekilde bir fiyat açıklayacaktır" dedi.

'Alım gücü önemli'

Akşam2ın haberine göre; İstanbul'da da pide fiyatının 10 lirayı geçmemesi gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vatandaşın da alım gücünü hesap etmek gerekiyor. Rekabet de var. Belediyelerdeki ekmek fiyatı da pide fiyatı da çok düşük, esnaf rekabet edemez. Onun için makul bir zammı yansıtmaları doğru olur" dedi.

Geçen yıl 6 liraydı

Ramazan ayına 23 Mart'ta girilecek. Ramazan'ın sembollerinden olan pidenin fiyatı da bu yıl 10 liradan (300 gram) başlayacak. İstanbul'da 2022'de Ramazan'da 330 gram sade pide 6 lira, yumurtalı susamlı pide 7.5 liradan satışa sunulurken, Halk Ekmek bayilerindeki pide ise 3 liradan satılıyordu.







