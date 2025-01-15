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RTÜK harekete geçti: 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programına ilişkin inceleme başlatıldı

RTÜK harekete geçti: 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programına ilişkin inceleme başlatıldı

22:2915/01/2025, Çarşamba
AA
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RTÜK Başkanı Şahin "Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" programına ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.
RTÜK Başkanı Şahin "Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" programına ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" programıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK'ün, dezenformasyon ve yönlendirmelerle işlem yapan bir kurum olmadığını ifade etti.

Denetimleri altındaki bir yayın kuruluşunun, ilke kararlarına ve yasal düzenlemelere aykırı bir yayın yaptığı takdirde gereğinin yapılacağını bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Star TV'de yayınlanan 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programıyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Söz konusu yayında ihlal tespit edilmesi durumunda, gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır."

#Ebubekir Şahin
#RTÜK
#Zahide Yetiş

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