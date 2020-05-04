Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Sadakataşı yurt içi Ramazan yardımlarını sürdürüyor
AKTÜEL

Sadakataşı yurt içi Ramazan yardımlarını sürdürüyor

Sadakataşı yurt içi Ramazan yardımlarını sürdürüyor

Sadakataşı Derneği, yurt içi Ramazan yardımlarının devamında İslamic Relief Almanya’nın katkılarıyla sosyal yardım kartı, Ramazan kumanyası ve bayramlık kıyafet dağıtımları gerçekleştiriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sadakataşı Derneği, yurt içi yardımlarını tüm Türkiye’de sürdürüyor.
Sadakataşı Derneği, yurt içi yardımlarını tüm Türkiye’de sürdürüyor.

Bu yıl ‘‘Ramazan Gönülden Gönüle Temastır’’ çağrısıyla Ramazan çalışmalarına başta Türkiye olmak üzere 27 ülkede gerçekleştiren Sadakataşı Derneği, yurt içi yardımlarını tüm Türkiye’de sürdürüyor.

İslamic Relief Ramazan yardımları

Sadakataşı Ramazan ekipleri İslamic Relief’in destekleriyle şeker, tuz, nohut, mercimek, makarna, pirinç, bulgur, konserve, kahvaltılık gıdalar ve yağdan oluşan Ramazan kumanyalarını 400 aileye ulaştırdı. Toplamda 1300 aileye verilecek olan, ihtiyaç sahiplerinin belirli marketlerden alışveriş yapabilecekleri sosyal yardım kartı dağıtımlarıysa devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ise 300 çocuğa bayramlık kıyafetler hediye edilecek.

Sadakataşı Derneği, İslamic Relief Almanya’nın katkılarıyla sosyal yardım kartı, Ramazan kumanyası ve bayramlık kıyafet dağıtımları gerçekleştiriyor.

50 bin aileye gıda yardımı

Yardım faaliyetleri hakkında bilgi veren Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, bu Ramazan’da Yurtiçi Ramazan yardımları kapsamında 50 bin aileye kumanya ve sosyal yardım kartı ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Özdal sözlerinin devamında, ‘‘İslamic Relief Almanya’nın 7 yıldır düzenli olarak ulaştırdığı yardımları bu yılda ihtiyaç sahiplerine dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Yapmış oldukları yardımlardan dolayı İslamic Relief Almanya şubesine teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Yapılan Ramazan yardımları hakkında konuşan İslamic Relief Almanya şubesi Başkanı Tarık Abdelalem; Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Ramazan yardımlarını Sadakataşı Derneği ile birlikte ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanlarımızda Ramazan bilincinin gelişmesiyle Müslümanlar arasında dayanışmanın artmasını umuyoruz. Türkiye halkına saygı ve selamlarımızı iletiyoruz’’ dedi.

Başta Türkiye olmak üzere 27 ülkede gerçekleştiren Sadakataşı Derneği, yurt içi yardımlarını tüm Türkiye’de sürdürüyor.

Destek olmak için

Sadakataşı’nın sürdürmüş olduğu Ramazan yardımlarına destek olabilmek için ‘‘RAMAZAN’’ yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. www.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış yapabilir ve derneğin 0216 614 04 61 numaralı irtibat telefonuna ulaşarak yetkililerin yönlendirmesiyle zekât, sadaka, fitre, fidye, iftar ve kumanya bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Sadakataşı Ramazan ekipleri İslamic Relief’in destekleriyle şeker, tuz, nohut, mercimek, makarna, pirinç, bulgur, konserve, kahvaltılık gıdalar ve yağdan oluşan Ramazan kumanyalarını 400 aileye ulaştırdı.
Abone Ol Google News
Tam kurtulmuşken vefat etti

Tam kurtulmuşken vefat etti

​Koronavirüsü yenen profesör kalbine yenik düştü.
Zoomu silmenin vakti geldi

Zoom'u silmenin vakti geldi

​HAVELSAN yerli video konferans uygulaması geliştirdi: Diyalog.
Yıllar sonragelen itiraf

Yıllar sonra
gelen itiraf

İlk defa Yeni Şafak Spor'un yayınında açıkladı.
30 Haziran'a<br> kadar uzatıldı

30 Haziran'a
kadar uzatıldı

​e-ticaret'te koronavirüs önlemi devam edecek.
Pişkinliğin bu kadarı

Pişkinliğin bu kadarı

Kumar oynarken yakalanan kadınlar 'gün yapıyorduk' dedi.
İptal etmeyin öteleyin!

İptal etmeyin öteleyin!

Koronavirüs nedeniyle iptaller artınca çağrı geldi.

TEM'de <br>ölümüne 'oyun'

TEM'de
ölümüne 'oyun'

Eğlence uğruna yola çıkıp arabaların önüne atladılar.

Ummuhan<br>teyze ağlamasın

Ummuhan
teyze ağlamasın

​Cumhurbaşkanımız bilse bizi bu halde koyar mı?

Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Rehavet trafiği

Rehavet trafiği

​Sokağa çıkma yasağı kalktı, İstanbullu yollara düştü....
Koronavirüs vakası sıfırlandı

Koronavirüs vakası sıfırlandı

Artvin'de ​17 gündür yeni vaka görülmüyor.
Fenerbahçe'ye gelecek

Fenerbahçe'ye gelecek

​Sarı-lacivertlilerin yeni hocasını Dilmen açıkladı.
Çok sayıda delil var

Çok sayıda delil var

​ABD Dışişleri Bakanı Pompeo virüsün kaynağını açıkladı.
Yüzde 20<br>indirim kampanyası

Yüzde 20
indirim kampanyası

TOKİ'den borcunu erken kapatmak isteyene fırsat.
HAVELSAN'dan Zoom'u tahtından edecek video konferans programı: Diyalog
Teknoloji

HAVELSAN'dan Zoom'u tahtından edecek video konferans programı: Diyalog

Uzaktan çalışma koşullarında yüksek güvenlik sağlayan video konferans programı Zoom'u tahtından edecek yerli video konferans ürünü HAVELSAN Diyalog, yoğun testlerin tamamlanmasıyla bu ay içinde kullanıma sunulacak. Kullanımı için hiçbir uygulama yükleme ihtiyacı gerektirmeyen HAVELSAN Diyalog ile ekstra donanım olmadan da yüksek kaliteli görüşme yapılabiliyor. Uygulamada kullanıcı ve süre sınırı bulunmazken kritik kurumlar da kişiler de rahatça kullanabilecek. HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, "Sivil ve askeri her tip kullanıcı ihtiyacına uygun yetkinlikte ve genişletilebilir bir ürün ortaya çıkardık. Yurt dışından alınmış hazır bir ürün veya altyapı olmadığı için özellikle dost ve müttefik ülkelere ihracat potansiyeli de yüksek" dedi.
Faydaları saymakla bitmiyor: Ramazanın mucizevi besini
Hayat

Faydaları saymakla bitmiyor: Ramazanın mucizevi besini

Hurma, ramazan sofralarının vazgeçilmez iftariyeliklerinden. Lezzetli olmasının yanı sıra zengin içeriğiyle adeta şifa deposu! Orucun, karbonhidrat içeriği yüksek, küçük hacimde yüksek enerji sağlayan hurmayla açılması, boşalan karbonhidrat depolarının hızla yenilenmesine, gün içinde en çok arzulanan besin olan tatlı isteğinin baskılanmasına ve böylelikle iştah kontrolünün sağlanmasına yardımcı olabiliyor.
Türk futbolunda sezonun kaderi belli oluyor
Spor

Türk futbolunda sezonun kaderi belli oluyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte yarın saat 15.00'te bir toplantı gerçekleştirecek. 19 Mart'ta koronavirüs pandemisi nedeniyle askıya alınan Süper Lig, TFF 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Lig ile Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) kaderi yarın yapılacak toplantıdan çıkacak karara göre şekillenecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.