Sadakataşı yurt içi Ramazan yardımlarını sürdürüyor

Bu yıl ‘‘Ramazan Gönülden Gönüle Temastır’’ çağrısıyla Ramazan çalışmalarına başta Türkiye olmak üzere 27 ülkede gerçekleştiren Sadakataşı Derneği, yurt içi yardımlarını tüm Türkiye’de sürdürüyor.

İslamic Relief Ramazan yardımları

Sadakataşı Ramazan ekipleri İslamic Relief’in destekleriyle şeker, tuz, nohut, mercimek, makarna, pirinç, bulgur, konserve, kahvaltılık gıdalar ve yağdan oluşan Ramazan kumanyalarını 400 aileye ulaştırdı. Toplamda 1300 aileye verilecek olan, ihtiyaç sahiplerinin belirli marketlerden alışveriş yapabilecekleri sosyal yardım kartı dağıtımlarıysa devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ise 300 çocuğa bayramlık kıyafetler hediye edilecek.

Sadakataşı Derneği, İslamic Relief Almanya’nın katkılarıyla sosyal yardım kartı, Ramazan kumanyası ve bayramlık kıyafet dağıtımları gerçekleştiriyor.

50 bin aileye gıda yardımı

Yardım faaliyetleri hakkında bilgi veren Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, bu Ramazan’da Yurtiçi Ramazan yardımları kapsamında 50 bin aileye kumanya ve sosyal yardım kartı ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Özdal sözlerinin devamında, ‘‘İslamic Relief Almanya’nın 7 yıldır düzenli olarak ulaştırdığı yardımları bu yılda ihtiyaç sahiplerine dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Yapmış oldukları yardımlardan dolayı İslamic Relief Almanya şubesine teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Yapılan Ramazan yardımları hakkında konuşan İslamic Relief Almanya şubesi Başkanı Tarık Abdelalem; Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Ramazan yardımlarını Sadakataşı Derneği ile birlikte ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanlarımızda Ramazan bilincinin gelişmesiyle Müslümanlar arasında dayanışmanın artmasını umuyoruz. Türkiye halkına saygı ve selamlarımızı iletiyoruz’’ dedi.

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Başta Türkiye olmak üzere 27 ülkede gerçekleştiren Sadakataşı Derneği, yurt içi yardımlarını tüm Türkiye’de sürdürüyor.

Destek olmak için

Sadakataşı’nın sürdürmüş olduğu Ramazan yardımlarına destek olabilmek için ‘‘RAMAZAN’’ yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. www.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış yapabilir ve derneğin 0216 614 04 61 numaralı irtibat telefonuna ulaşarak yetkililerin yönlendirmesiyle zekât, sadaka, fitre, fidye, iftar ve kumanya bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.