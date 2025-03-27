Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan vatandaşlara uyarı: Ülkemizde 4 kişiden 1'i aşırı kilolu

Törende konuşan Sağlık Bakanı Kemal Dervişoğlu, göreve geldiğinden bugüne, sağlık hizmetlerini gözden geçirmek ve daha da güçlendirmek için Türkiye'yi dolaştığını belirtti. Memişoğlu, "Millet sevdalısı Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, 23 yıllık eser ve hizmet siyaseti yolculuğunda, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla, 'durmak yok, yola devam' dedik. Milletimize verdiğimiz bu sözü, dilimizden, aklımızdan ve gönlümüzden eksik etmedik. Şimdi, sağlıkta milletimizin yüzünü güldüren reformları, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' hedeflerimizle inşallah daha da ileriye taşıyacağız. Sağlıkta tam bağımsız bir Türkiye uğrunda kararlılıkla çalışacak, milletimizden aldığımız güçle, 'Küresel Sağlıkta Lider Türkiye' hedefine ilerleyeceğiz. Anadolu'nun kadim topraklarını yeşerten güzel insanların yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

16 ilacın geri ödeme listesine alındığını ifade eden Bakan Memişoğlu, "81 ilimizde, 137 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 44 Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile hizmet veriyoruz. Bugün de 50 ünitelik yeni Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizi hizmete açacağız. Şehit Ömer Emiroğlu'nun ismini yaşatacak bu tesisin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Halihazırda inşaatı devam eden yatırımlarımızla ihale, proje ve arsa tahsisi aşamalarında bulunan yatırımlarımız bittiğinde, Çorum'a yaklaşık 10 milyar 715 milyon TL tutarında sağlık yatırımı kazandırmış olacağız. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 16 ilaç geri ödeme listesine alındı. Bu ilaçlardan 8'i yerli üretim ve 5'i kanser ilacı. Dahası, aile hekimlerimizce reçete edilebilen ve geri ödeme listesinde yer alan ilaçların sayısı artırıldı. Aile hekimliği uzmanlarımızca düzenlenebilen ilaç raporlarının kapsamı genişletildi. Tüm bu gelişmeler, sağlık sistemimizin geleceğine yönelik önemli mesajlar içeriyor. İnşallah, birinci basamak sağlık hizmetlerimizi ve aile hekimliği sistemimizi, sağlık sistemimizde çok daha merkezi bir konuma taşıyacağız. Size hizmet boynumuzun borcu. Sağlığınız en değerli emanetimiz. Bu emanete layıkıyla sahip çıkmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.