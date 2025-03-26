6 delegeye 2 milyon lira

Olağanüstü kurultay kararı alarak şaibe iddialarını örtbas etmeye çalışan CHP’de Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu’nu devirdiği Kasım 2023’teki CHP Kurultayı ile ilgili yeni bir ifade ortaya çıktı. 38’inci Olağan Kurultay döneminde CHP üyesi olan ancak, ardından partiden ihracı istendiği için istifa eden Murat Çultu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi. Çultu, CHP Bursa Teşkilatı ile CHP Genel Merkezi arasındaki pazarlıkları tek tek ifşa etti. Buna göre 6 kurultay delegesi Özel’e oy verme karşılığında toplam 2 milyon lira aldı.

Murat Çultu





BELEDİYELERDE İŞ VE PARA VAADİ

Kendisine yapılan teklifi Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söyleyerek reddettiğini belirten Çultu, “Kurultaydan sonra Bursa’ya döndüğümüzde kurultay delegesi Ahmet Memişoğlu bana hitaben ‘14-15 delegenin kazanılacak belediyelerde iş ve para vaadi ile Özgür Özel lehine kurultayda oy kullanmaları sağlandı’ diye açıkça söyledi” ifadelerini kullandı. Çultu, ifadesine şöyle devam etti: “Bunlardan daha vahimi de CHP Bursa Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten’in bizzat Özgür Özel ile Bursa Özdilek AVM’de kurultay öncesi görüşme yaptığı, pazarlık sonucunda Çelikten’in etkisi altındaki 6 kurultay delegesinin Özel’e oy vermesi karşılığında toplam 2 milyon liranın Özel ekibi tarafından Çelikten’e ödenmesi konusunda anlaştıkları hususudur. Kurultaydan bir gün önce Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ın oğlu Ozan Hasret Yeşiltaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kültür A.Ş’de göreve getirildiğini biliyorum.”





VERİLERİ İZİNSİZ ELE GEÇİRMİŞ

Yeşiltaş ve Çelikten gibi Özel’i destekleyen ekip tarafından görüşmelerini kayda alma amacıyla bir kişinin yanına gönderildiğini belirten Çultu, “Bu kişi benimle gezdiği sırada benim telefonumdaki bilgileri ve görüntüleri dışa aktararak kendi telefonuna göndermiş. Bu şekilde benim verilerimi izinsiz olarak ele geçirmiş ve bu bilgileri de kendisini benim yanıma gönderen kişilere para karşılığında servis etmiştir. Bu bilgileri başkalarına servis ederek kişilere de tehdit, hakaret ve şantaj yapmışlardır” dedi.





600 bin lira teklif ettiler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’nda “Para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarına ilişkin soruşturmasında, partinin Hakkari delegeleri Kemal Ölmez ve Nazım Demir tanık sıfatıyla ifade verdi. Ankara’da olduğu süreçte şahsi hattına telefon geldiğini kaydeden Ölmez, “Arayan kişileri tanımıyorum ancak bize adaylardan biri olan Özgür Özel’e oy vermemiz istendi. Buna karşılık olarak 600 bin lira para ve cep telefonları teklif edildi ve hiçbirisini kabul etmedik” ifadelerini kullandı. Demir ise adaylardan “Özgür Özel’e oy verilirse işe alma gibi bazı menfaatlerin temin edildiğini biliyorum. Bu konuda farklı kişilere de teklifler yapıldığını duyuyorduk” dedi.



