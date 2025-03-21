"'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' programı kapsamında 43'üncü ilimiz Kayseri'ye geldik. Kayseri, ülkemizin çok önemli şehirlerinden bir tanesi. Hem üretim hem ticaret hem de insaniyet anlamında Türkiye'nin önemli şehirlerinden. Sağlıkla ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Daha iyi sağlık hizmeti vermek için hep beraber daha iyisini nasıl yapabiliriz, bunu tartışacağız. İnşallah Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıkta dünyaya örnek hizmet sunarken de özellikle Kayseri için söylüyorum, Kayseri'yi sağlık teknolojisinin üretim üssü yapmak için altyapısı olan bir şehir. Özellikle Erciyes Üniversitesi Türkiye'ye Covid-19 aşısını hediye eden bilim insanlarının olduğu bir üniversite, orada tıbbi teknolojisini ve aşısını üretebilecek altyapısı var. Onun için bunu daha da geliştirip, daha iyi yerlerde Türkiye'nin sağlıkla ilgili teknolojisinin merkezi olması için elimizden geleni yapacağız"