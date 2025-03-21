Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "37 bin hekim dışı sağlık çalışanı alacağız. Bununla ilgili arkadaşlarımız planlama yapıyorlar. En iyi şekilde, hakkaniyetli şekilde insanlarımıza bu kadroları dağıtacağız" dedi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. İlk olarak Kayseri Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Memişoğlu'nu Vali Gökmen Çiçek ve AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Şaban Çopuroğlu, Ayşe Böhürler, Bayar Özsoy ve Dursun Ataş karşıladı.
KPSS şartı aranıyor mu?
Sağlık Bakanlığı için geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda ön lisans, ortaöğretim, lisans mezunlarından KPSS puan şartı aranmıştı.
Bu yılda benzer şekilde KPSS puanıyla alım yapılması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanacak.