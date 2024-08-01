sahibinden.com'dan yeni kampanya: Geleceği sahiplen dünya değişsin

Dünya Limit Aşım Günü'nün bu yıl 1 Ağustos’ta gerçekleşmesi nedeniyle, doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir şekilde kullanma gerekliliğini bir kez daha gözler önüne seren proje, 1 yılda tüketmemiz gereken kaynakları 7 ayda tükettiğimiz gerçeğine odaklanıyor.

Proje, tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi konusunda toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyor. Bu farkındalığı artırmak amacıyla sahibinden.com, 31 Temmuz günü dijital kanallarda paylaştığı yeni yıl mesajlarının yanı sıra Capitol Alışveriş Merkezi’nde konumlandırdığı yılbaşı ağacı ile dikkat çekici bir kampanyaya imza attı.





Kampanyaya dair açıklama ise 1 Ağustos günü “Dün yeni yılı kutladık, çünkü dün yılın son günü olmalıydı” mesajıyla yapıldı. sahibinden.com’un dikkat çekici Dünya Limit Aşım Günü kampanyası, tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmenin ve ikinci el alışverişi yaygınlaştırmanın önemine influencer işbirlikleri de dikkat çekiyor.

Dünya Limit Aşım Günü nedir?

Dünya Limit Aşım Günü (Earth Overshoot Day), insanlığın bir yıl içinde tükettiği kaynakların, Dünya'nın aynı yıl içinde yenileyebileceği miktarı aştığı tarihi ifade eder. 2024 yılında bu gün 1 Ağustos'a denk gelmektedir. "Aşım" terimi, insanların talebinin, Dünya'nın yenilenebilir biyolojik kaynaklarını aşması anlamına gelir. Ekonomik olarak değerlendirildiğinde, Dünya Limit Aşım Günü, gezegenin yıllık yenilenebilir kaynak bütçesinin tükendiği ve insanlığın çevresel olarak açık verdiği günü işaret eder.



