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Şakir Paşa Ailesi'nin başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu'na kötü haber: Adli kontrol ile serbest kalmıştı

Şakir Paşa Ailesi'nin başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu'na kötü haber: Adli kontrol ile serbest kalmıştı

11:4818/04/2025, Cuma
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Şakir Paşa Ailesi'nin başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu.
Şakir Paşa Ailesi'nin başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu.

CHP'nin boykot çağrısına destek veren Cem Yiğit Üzümcüoğlu gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ancak hakkında yurtdışı yasağı kararı verilmişti. Karara itiraz eden Cem Yiğit Üzümoğlu, umduğunu bulamadı.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması devam ederken CHP'nin boykotuna destek veren ünlülerden biri olan Şakir Paşa Ailesi'nin başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu hakkında yurtdışına çıkma yasağı getirildi. Yasağa itiraz ettiyse de umduğunu bulamadı.


İtiraz reddedildi

İtirazı reddedilen Cem Yiğit Üzümoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında yurtdışı yasağından dolayı Yunanistan'da yapılacak olan oyununa gidemediğini ifade etti.


İşte Cem Yiğit Üzümoğlu'nun o açıklaması;

"Yurt dışına çıkış yasağına dair itirazım reddedildi. Yani Yunanistan'da tiyatro oyunumu oynamaya devam edemiyorum. Bütün bu sanatçı tartışmasına bir soru da ben sorayım. Eğer bir sanatçı sanatını icra edemiyorsa nasıl sanatçı olacak?"



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