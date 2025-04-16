Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen ve reyting rekorları kıran 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinin platosunda bir kez daha yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen yapım amirinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şakir Paşa Ailesi dizisinin setinde yine yangın çıktı

İlk belirlemelere göre, yangın üst kattaki bir odada başladı. Çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı ancak itfaiye haberinin gecikmesi, yangının büyümesine sebep oldu.

Yapım amiri hayatını kaybetti

Yangını söndürmeye çalışan yapım amiri dumandan etkilendi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen 'Taki' lakaplı set amiri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Set paydos edildi

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre tüm set ekibini şaşkına çeviren olayların ardından set paydos edildi. Oyuncular evlerine gönderildi ve “Ekip Arkadaşımız Yapım Amirimiz 'Takiyi' kaybettik. Başımız Sağ olsun. Cenaze ile alakalı bilgilendirme yapılacaktır” bilgisi paylaşıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, set ekibini yasa boğan gelişmenin ardından set paydos edildi. Oyuncular evlerine gönderildi ve "Ekip Arkadaşımız Yapım Amirimiz takiyi kaybettik. Başımız sağolsun. Cenaze ile alakali bilgilendirne yapılacaktır." bilgisi paylaşıldı.

Sette daha önce de yangın çıkmış ve Kartal’daki platoya kurulan köşk kül olmuştu.

Şakir Paşa Ailesi dizisi nerede çekiliyor?

Uzun bir ön hazırlık sürecinden geçen dizi için 1200 m2’lik alan içerisine iki katlı bir dekor kuruldu ve ailenin hikayesinin önemli bir kısmının geçtiği Büyükada’daki tarihi köşk 7 dönümlük bir platoda, titiz bir çalışmanın sonucunda yeniden tasarlandı.











