Salda Gölü, 'dumansız hava sahası' ile ön plana çıkan bir plaj haline gelecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, Salda Gölü'nü, 'dumansız hava sahası' ile de ön plana çıkan bir plaj haline getireceklerini söyledi. Turan, 1 Ağustos'tan itibaren Salda Gölü'nde sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı.

FOTOĞRAF 7 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, Salda Gölü'nü, 'dumansız hava sahası' ile de ön plana çıkan bir plaj haline getireceklerini söyledi. Turan, 1 Ağustos'tan itibaren Salda Gölü'nde sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı. Ümit Turan, Ziyaretçilerin burada sigarasız, rahat bir ortamda, dumansız bir hava sahası içerisinde bu güzelliği izlemelerini istiyoruz. Bu da Türkiye'de bir ilk olacaktır dedi. Bakanlık olarak aldıkları tedbirlerle alandaki su kalitesinin arttığının analiz raporları ile ortaya çıktığını kaydeden Turan, Şu anda içme suyu kalitesinde bir suya sahibiz... Aldığımız tedbirlerle katı atık girdilerinin, çöplerin düzenli bir şekilde depolanması sebebiyle gölde şu anda herhangi bir kirlilik bulunmamaktadır dedi. Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde, 1 Ağustos'tan itibaren sigara içilmesi yasaklandı.

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Ümit Turan, "Ziyaretçilerin burada sigarasız, rahat bir ortamda, dumansız bir hava sahası içerisinde bu güzelliği izlemelerini istiyoruz. Bu da Türkiye'de bir ilk olacaktır" dedi.

Bakanlık olarak aldıkları tedbirlerle alandaki su kalitesinin arttığının analiz raporları ile ortaya çıktığını kaydeden Turan, "Şu anda içme suyu kalitesinde bir suya sahibiz. Aldığımız tedbirlerle katı atık girdilerinin, çöplerin düzenli bir şekilde depolanması sebebiyle gölde şu anda herhangi bir kirlilik bulunmamaktadır" dedi.



FOTOĞRAF 14 Salda Gölü'nde çevre düzenlemesi çalışmasını yürüten yüklenici firmanın, göl kenarına yaklaşık 800 metre uzaktaki bir noktadan iş makinesiyle alınan ve kamyonla taşınan malzemeyle tasviye çalışması yapması üzerine, alanın eski haline getirilmesi için Çevre Bakanlığının talimatıyla başlatılan çalışma tamamlandı. Bilim insanlarının nezaretinde iş makinesi sokulmayan alanda, çok sayıda işçiyle hassas bir çalışma yürütüldü. İşçilerin el arabasıyla eski yerine taşıdığı malzeme, kürek ve tırmıklarla Beyaz Adalar bölgesindeki orijinal yerine yayıldı. Çalışmaların her aşamasını, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da yakından takip ettiği öğrenildi. Bakanlık yetkililerinin kontrolünde titizlikle yürütülen çalışmaların sonunda, alan, eski görünümüne kavuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, çevre projelerinde görüşlerini almak üzere üniversitelerin öğretim üyesi bilim insanlarının da katılımıyla oluşturduğu Çevre ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeleri de çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeyi kontrol etti. Salda ve çevresinde inceleme yapan kurul üyeleri, gölün başka bir alanına taşınan malzemenin eski yerine tekrar getirilmesini sağlayan jeoekolojik restorasyonu başarılı buldu. Bilim insanları, yerine konulan malzemeden ve gölün kıyısındaki farklı noktalardan numuneler aldı. Böylece tekrar eski yerine konulan malzemeye dışarıdan herhangi bir yabancı maddenin karıştırılıp karıştırılmadığının tespitinin amaçlandığı belirtildi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü laboratuvarında incelenecek numuneler ile bölgenin mineral yapısının da kayıt altına alınacağı bildirildi. Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, usulsüz taşınan malzemenin, topoğrafyasına uygun olarak eski yerine yerleştirildiğini söyledi. Gölün başka bir kıyısına götürülen malzemeyi, tamamen geri getirdiklerini aktaran Gökçeoğlu, alanı, iş makinesi kullanılmadan el işçiliğiyle orijinal haline dönüştürdüklerini kaydetti. Restorasyon yapılan yerin kısa süre içinde yağmur ve güneşin de etkisiyle orijinal rengini alacağını vurgulayan Gökçeoğlu, Çünkü bu malzeme saf magnezitten oluşmuyor, bunun içinde siyah ve kahverengi çakıllar da yer alıyor. Bunlar yağmurla yıkanarak kendi rengine dönüşecek. İş makinesi kullanılmadan el maharetiyle 20 günü aşkın sürede çok hassas bir çalışma yürüttük. Amacımız malzemenin saflığını korumanın yanında orijinal topoğrafyayı da yakalamaktı. ifadelerini kullandı. Göl kıyısından ve restorasyon yapılan alandan numune aldıklarına değinen Gökçeoğlu, Temel amacımız, analiz yaparak yerine getirilen malzemede dışarıdan herhangi bir madde karışımı olup olmadığını, malzemenin doğal halini koruyup korumadığını mineralojik açıdan anlayacağız. Bunun yanında kıyı dışından başlayarak göle doğru bir şerit hizasında farklı noktalardan numuneler aldık. Bu numuneleri de analiz ederek burada hangi minerallerin var olduğunu ve göl kıyısına kadar olan bölgenin mineral benzerliğini tespit edeceğiz. şeklinde konuştu. Gökçeoğlu, numunelerin sonuçlarını da kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi. Ankara Üniversitesi Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Latif Kurt da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un hassasiyetiyle bilim insanları ve kurum personelleriyle alanda titiz bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi. Çalışmayı, ekosistemin dinamiklerine uygun gerçekleştirdiklerini kaydeden Kurt, Salda Gölü ve kıyısındaki beyaz kumların, bakteriyel bir faaliyet sonucu oluştuğuna dikkati çekti. Kurt, Salda Gölü'nün kumlarına deniz veya göl kumu gibi bakamayız. Buradaki oluşuma biyolojik bir organizma gibi yaklaşmalıyız. ifadelerini kullandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesabından 26 Nisan'da yapılan paylaşımda, Salda Gölü'nün en güzel izlendiği Beyaz Adalar Bölgesi'ne, vatandaşların alanı 24 saat görebileceği kamera sistemi kurulduğu bildirilmişti. Usulsüz kum alınan 'Türkiye'nin Maldivleri' eski görüntüsüne kavuşturuldu Burdur'un Yeşilova ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyuyla ''Türkiye'nin Maldivleri'' olarak ünlenen Salda Gölü yakınında, çevre düzenlemesi yapan yüklenici firmanın bir noktadan usulsüz aldığı malzeme sonrası başlatılan çalışmayla alan eski haline getirildi.

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FOTOĞRAF 10 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 2019'da Salda Gölü ve çevresi Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmişti. Yaz aylarında özellikle hafta sonraları ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı göl kıyısı ve çevresindeki mesire alanları, salgın nedeniyle ziyarete kapatıldı. Gölün doğal güzelliğinin en iyi izlendiği Beyaz Adalar, halk plajı ve Kayadibi Mevkisi'nde sessizlik hakim oldu. Boşalan göl kıyısını, geçen yıl 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etmişti. 'Türkiye'nin Maldivleri' Salda Gölü koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatıldı Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle ''Türkiye'nin Maldivleri'' olarak ünlenen Salda Gölü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı.

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FOTOĞRAF 8 Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan ve doğası ile dikkat çeken Salda Gölü, mavi ve beyaz tonları ile özellikle fotoğrafçıların ilgi odağı. 6,8 kilometre eninde, 9,186 kilometre uzunluğundaki gölden herhangi bir akarsu çıkışı bulunmuyor. Kapalı havza gölü özelliği ile dikkat çeken Salda, gelin ve damatların da uğrak mekanı. Göl, barındırdığı endemik türler ile aynı zamanda uluslararası bir öneme de sahip. Bölge önemli bir kuş, doğa ve bitki alanı. Sığırkuyruğu bitkisinin 2 türü yalnızca Salda’nın güney kıyılarında yetişiyor. Salda Gölü’nün yaklaşık 2 milyon yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor. Göl ve kıyı şeridi ise 1. Derece Doğal Sit alanı. Bölge sadece günü birlik ziyaretçilerin değil, kamp yapmak isteyenlerin de uğrak noktası. Son zamanlarda popüler olması sebebiyle özellikle Rus turistler de bölgeye adeta akın ediyor. Salda Gölü’nün mükemmel olduğunu ifade eden üniversite öğrencisi Ferdi Aydın, “Ben Karadenizliyim, özellikle görmek için buraya geldim. Türkiye’de ender göllerden birisi” dedi. Azerbaycan vatandaşı Seruz Rahimov Talış ise, “İlk Maldivler’e gitmeyi düşünüyordum. Kardeş memlekette böyle güzel bir yerin olduğunu duyunca geldik. Nefis bir yer. Günübirlik kamp atmayı düşünürken, 3 gündür gidemedik. Kendi ülkemin vatandaşlarına tavsiye ediyorum. Tüm güzellikleri burada görmek mümkün” diye konuştu. Salda Gölü’nün yer yer derinliği 185 metreye ulaşıyor. Salda bu özelliği ile Türkiye’nin en derin gölleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin Maldivleri: Salda Gölü "Türkiye'nin Maldivleri" olarak adlandırılan ve eşsiz güzelliği ile dikkat çeken Salda Gölü havadan görüntülendi. Doğası ile dikkat çeken golü, her gün binlerce kişi ziyaret ediyor.

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