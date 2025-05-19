Şampiyon boğa 'Poyraz' satıldı: İşte fiyatı

Sakarya'dan gelen Taş'a, 'Poyraz'ı sattığını belirten Salim Asıl, "Poyraz 4 yaşında. Simmental ırkı danamız. Şu anda 1500 kilo üzerinde ağırlığı var. Poyraz'a 500 bin TL vermişlerdi. Biz 550 bin istemiştik. Sakarya'dan bir arkadaşımız ulaştı. Kendisi, internette, sosyal medyada ve haberlerde şampiyon danamızı görmüş. Kayseri'ye geleceğini söyledi. Aracı arkadaşla birlikte bugün Kayseri'ye geldiler. Telefonda kısa bir pazarlığımız olmuştu. Aramızda cüzi bir fark vardı. Yorucu ama sonu tatlı olan bir pazarlık oldu. Poyraz'ı 540 bin TL'ye Sakarya'ya Cüneyt Bey'e sattık. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.