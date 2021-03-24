Samsun'da vakalar böyle böyle artıyor: Testi pozitif pazarcı tezgah başında yakalandı

Müslüman kadının kurtarılmaya ihtiyacı var mı?

Müslüman kadınlarla ilgili meseleler dünyanın diğer yerlerindeki kadınların meselelerinin olmadığı kadar sürekli olarak uluslararası tartışmalara konu olmakta. Bu algı asırlar geçse de Müslüman kadın için hep bir baskı aracı olarak kullanılmayı sürdürecek. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin yankılarının sürdüğü bu günlerde, konuya farklı bir bakış açısı getirmek için yenisafak.com sorunun direk muhataplarına Filistin asıllı Amerikalı Antropolog Lila Abu Lughod'un KETEBE yayınlarından çıkan kitabının adı ile sordu. 'Müslüman kadının kurtarılmaya ihtiyacı var mı?'



