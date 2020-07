Sazın öyküsünü öğrenmek için 10 bin kilometre gitti: Berlinli müzisyenin bu yolculuğu film oldu

Ünlü film kanalı, ırkçı ve kölelik ögeleri içerdiği gerekçesiyle Rüzgar Gibi Geçti (Gone With The Wind) filmini yayından kaldırma kararı aldığını duyurdu. 1939 yılında yapılan film 10 dalda Oscar ödülü kazanmıştı. HBO Max tarafından yapılan açıklamada Rüzgar Gibi Geçti, zamanının bir ürünü ve maalesef Amerikan toplumunda yaygın olan bazı etnik ve ırksal önyargıları tasvir ediyor. Bu ırkçı tasvirler o zaman da şu an da yanlış. Dolayısıyla filmi platformda tutmanın ve bazı ifadeleri kınamamanın sorumsuz olacağını düşündük. Bu tasvirler kesinlikle WarnerMedia’nın değerlerine aykırı ifadeleri kullanıldı.