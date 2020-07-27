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Hayat Sazın öyküsünü öğrenmek için 10 bin kilometre gitti Berlinli müzisyenin bu yolculuğu film oldu
KÜLTÜR SANAT

Sazın öyküsünü öğrenmek için 10 bin kilometre gitti: Berlinli müzisyenin bu yolculuğu film oldu

Berlinli müzisyen Petra Nachtmanova, saz çalan az sayıdaki Batı Avrupalı müzisyenlerden biri. 10 bin kilometre aşarak sazın doğum yeri Horasan'a gitti. Onun bu serüveni ise 'Saz' ismiyle film oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Petra Nachtmanova, Sazın serüvenini öğrenmek için Türkiye'ye de geldi.
Petra Nachtmanova, Sazın serüvenini öğrenmek için Türkiye'ye de geldi.

Avusturya’da Leh bir anne ile Çek bir babanın kızı olarak dünyaya gelen ve Türkçe dahil sekiz dili çok iyi derecede konuşan Berlinli müzisyen Petra Nachtmanova, saz çalan az sayıdaki Batı Avrupalı müzisyenlerden biri.

İki bin yıldır kuşakları bir araya getiren sazın, yüzyıllardır nasıl hâlâ birçok kültürün kalbinde yer aldığını öğrenmek isteyen Nachtmanova, Berlin’den yola çıkıp yedi ülke gezerek 10 bin kilometre aştı ve sazın doğum yeri Horasan’a gitti.

Berlinli Petra'nın Almanya'dan İran'a saz yolculuğu
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Berlinli müzisyen Petra Nachtmanova​
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Saz merakı film oldu.
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Avusturya'da Leh bir anne ile Çek bir babanın kızı olarak dünyaya geldi.
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Türkçe dahil sekiz dili çok iyi derecede konuşuyor.
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Nachtmanova, saz çalan az sayıdaki Batı Avrupalı müzisyenlerden biri.
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İki bin yıldır kuşakları bir araya getiren sazın, yüzyıllardır nasıl hâlâ birçok kültürün kalbinde yer aldığını öğrenmek isteyen Nachtmanova, Berlin'den yola çıkıp yedi ülke gezdi.
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10 bin kilometre aşarak sazın doğum yeri Horasan'a gitti.
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Yönetmen Stephan Talneau'nun, Nachtmanova'nın bu yolculuğunu bir yol belgeseli haline getirdiği “Saz” filmi, 38. İstanbul Film Festivali'nde dünya prömiyerini yaptı.
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“Saz” 7 Ağustos'tan itibaren de BluTV'de meraklıları tarafından izlenebilecek.
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Türkiye'de de halk ozanları ile bir araya gelen Nachtmanova hep çalıp hem söylüyor.
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Berlinli Petra'nın Almanya'dan İran'a saz yolculuğu
Berlinli müzisyen Petra Nachtmanova, saz çalan az sayıdaki Batı Avrupalı müzisyenlerden biri. İki bin yıldır kuşakları bir araya getiren sazın, birçok kültürün kalbinde nasıl yer edindiğini öğrenmek için ülke ülke gezdi yer aldığını öğrenmek isteyen Nachtmanova, Berlin'den yola çıkıp yedi ülke gezdi. Nachtmanovaa'nın bu yolculuğu 'Saz' ismiyle film oldu.

Yönetmen Stephan Talneau’nun, Nachtmanova’nın bu yolculuğunu bir yol belgeseli haline getirdiği “Saz” filmi, 38. İstanbul Film Festivali’nde yaptığı dünya prömiyerinin ardından 7 Ağustos’tan itibaren BluTV’de izlenebilecek.

Obama ve eşinin birlikte izledikleri ilk film: Yine polis şiddetiyle hayatını kaybeden bir siyahi
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ABD’de George Floyd’un polis tarafından alenen öldürülmesinin video kaydıyla gündeme oturduktan sonra ırkçılık karşıtı protestolar ülkenin her yerine yayıldı. ABD´nin ünü dizi ve film kanalı HBO Max da ırkçılığa karşı yeni bir karar aldı.
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Ünlü film kanalı, ırkçı ve kölelik ögeleri içerdiği gerekçesiyle Rüzgar Gibi Geçti (Gone With The Wind) filmini yayından kaldırma kararı aldığını duyurdu. 1939 yılında yapılan film 10 dalda Oscar ödülü kazanmıştı. HBO Max tarafından yapılan açıklamada Rüzgar Gibi Geçti, zamanının bir ürünü ve maalesef Amerikan toplumunda yaygın olan bazı etnik ve ırksal önyargıları tasvir ediyor. Bu ırkçı tasvirler o zaman da şu an da yanlış. Dolayısıyla filmi platformda tutmanın ve bazı ifadeleri kınamamanın sorumsuz olacağını düşündük. Bu tasvirler kesinlikle WarnerMedia’nın değerlerine aykırı ifadeleri kullanıldı.
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Kölelik ile ırkçılık ögelerini barındıran filmler saymakla bitmez.
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Buna karşın yapılan filmler de bir o kadar çekildiği dönem ses getirmeyi başarmış. 80'lerde yapılmış olan Amerikan filmleri içerisinde en değerlilerinden biri kabul edilen Do the Right Thing (Doğruyu Seç)
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Yönetmeni Spike Lee, çok zor bir şeyi başarmış ve ırkçılık gibi tehlikeli bir konuyu başarılı bir şekilde beyaz perdeye aktardı.
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Doğruyu Seç filmi, ırkçılığa karşı olan fikri verirken izleyici sıkmak yerine güldürü öğeleriyle eğlenceli hale getirilmiş. Irkıçılığı ti’ye alan yönetmen Spike Lee, IMDb’ten de 7,9 puan almış. ABD'nin bir önceki devlet başkanı olan Barack Obama ve eşi Michelle Robinson da ilk buluşmalarında bu filmi izlemişler.
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Peki, ne mi anlatıyor Do the Right Thing? ABD Ulusal Film Arşivi tarafından Kongre Kütüphanesi’nde ‘kültürel, tarihî ve estetik önem’ taşıdığı için saklanmak üzere seçilmiş filmler arasında yer alan film, Amerikan sinemasında bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.
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Filmin en dikkat çekici sahnesi ise Radio Raheem karakteri George Floyd gibi polis şiddeti sonucunda hayatını kaybediyor.
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Afro Amerikan nüfusun yoğun olarak yaşadığı Brooklyn’de, ırkçı gerilimin zirveye çıktığı sıcak bir yaz günü olanları perdeye yansıtıyor.
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New York Brooklyne'de, yılın en sıcak günündeyiz. Mahallede geveze bir DJ'yin yeteneklerini sergilediği bir radyo istasyonu ve Koreli bir çiftin işlettiği bakkal dükkanı dışındaki tek dükkan bir beyazın işlettiği pizzacı.
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Sal'ın Meşhur Pizzaları isimli dükkanında iki oğlu ve siyahi Mookie çalışıyor. Mookie'nin hayatında ise kız kardeşi Tina dışında, iki kankası, rap düşkünü sessiz Radio Raheem ve çabuk alevlenen mizacıyla Buggin’ Out var.
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Buggin, bir gün Sam'ın dükkanında İtalyan asıllı Amerikalılar köşesinde neden hep beyazlar olduğunu gündeme getirip mahalle çapında eylem yapmaya kalkar.
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Küçük aklıyla hesap edemediği şey ise, sinirlerin zaten gergin olduğu bu yılın en sıcak gününde olayların ne kadar kolay kontrolden çıkabileceği.
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Yönetmen Spike Lee ile birlikte kamera karşısına geçen Danny Aiello’nun yardımcı roldeki olağanüstü performansı ve senaryosuyla Oscar kazanan film, Hollywood klişelerine meydan okuyan modern sinema dili, beyazperdede ilk kez böylesine ete kemiğe bürünen, gerçekçi siyahî karakterleri ve çok tartışılan finaliyle yıllara meydan okuyan bir klâsik.
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Obama ve eşinin birlikte izledikleri ilk film: Yine polis şiddetiyle hayatını kaybeden bir siyahi
Farklı zamanlarda çeşitli biçimleriyle karşımıza çıkan ırkçı ayrım son olarak yine ABD'de kendini gösterdi. George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinden ardından ülkenin dört bir yanında artan protestolar devlet tarafından engellenmeye çalışırken bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü. Siyahilere uygulanan ırkçılık ve şiddet birçok filme konu oldu. Onlardan biri de 1989 yılında yapılan Doğruyu Seç (Do the Right Thing). Filmin günümüz ise benzerliği ise Radio Raheem isimli karakterinin George Floyd gibi polis şiddeti sonucunda hayatını kaybediyor olması. Bu film Barack Obama ve eşi Michelle Robinson da ilk buluşmalarında izledikleri film.

Contagion (Salgın) filmi gerçek oldu: Koronavirüs ile dijital platformlarda en çok izlenenler arasına girdi
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Kadrosunda Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Marion Cotillard, Michael Douglas gibi ünlüleri barındırmasında rağmen, 2011 yılında vizyona giren Contagion (Salgın) adlı film, vizyona girdiği sıralarda gişede büyük bir başarı elde edememişti. Ancak yakın zamanda Google'daki aranması hızla artan Contagion, Amerika'daki Apple Uygulama Mağazası'nda en çok indirilen filmlerden biri haline geldi. Bu filmin şimdilerde popüler hale gelme sebebi ise filmle koronavirüs salgını arasında görülen benzerlikler.
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Filmin oyuncularından ünlü yıldız Gwyneth Paltrow ile gelişmelerin ardından maskeli paylaşımda bulundu. Paltrow, Ben daha önce bu filmdeydim. Güvende kalın. Tokalaşmayın. Sık sık ellerinizi yıkayın” dedi.
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Filmde Gwyneth Paltrow'ın canlandırdığı bir iş kadın olan Elizabeth Beth Emhoff, Çin seyahati sırasında kaptığı esrarengiz ve öldürücü bir virüs sebebiyle hayatını kaybediyordu.
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Salgının Çin'den kapılan bir virüs dolayısıyla yayılması, koronavirüsle aralarında bulunan benzerliklerden sadece biri.
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Filmde birçok kişinin ölümüne sebep olan virüs Çin’den yayılıyor ve yarasadan insanlara geçiyor.
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Contagion filminde bulaştığı kişilerde ilk olarak gribe benzer semptomlar gösteren hastalık kısa sürede tüm dünyada binlerce kişiyi etkiliyor.
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Filmin senaristi Scott Burns, film ve bugün yaşananlar arasında görülen benzerliklerle ilgili bazıları bu durumu esrarengiz bulsa da Ben o kadar şaşkın değilim” dedi.
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Burns, “Çünkü filmle ilgili araştırmalar yaparken konuştuğum tüm uzmanlar bana ‘Böyle bir salgının çıkması zaman meselesi’ dedi. Bilim insanlarından öğrendiğim şey bu gibi şeylerin olacağıydı” ifadelerini kullandı.
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Burns’un senaryo danışmanlarından Doktor W. Ian Lipkin ise Çin’deki Corona virüs çalışmalarına yardımcı olmak için yola çıktığını belirtti.
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Filmin örgü hikayesi ise şu şekilde:
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Hava ve solunum yoluyla rahatlıkla geçen ve insanları birkaç gündür içinde öldüren, ölümcül bir virüs salgın şeklinde yayılmaktadır.
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Dünya çapında uzmanlardan oluşan medikal bir ekip, hem salgına çare bulmaya çalışır hem de insanlarda virüsten daha da hızlı yayılan panik halini kontrol altına almaya çalışırlar.
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İnsanlar şimdi hem canlarını kurtarmaya çalışırken hem de dağılmanın eşiğine gelen toplumsal hayata tutunma mücadelesi verirler...
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Sıra dışı filmlerin yapımcısı ve yönetmeni Steven Soderbergh'in 2011'de çektiği üçüncü ve son filmi olan Salgın'ın senaryosunda, İspiyoncu! (The Informant!) ve The Man from U.N.C.L.E. filminde de beraber çalıştığı Scott Z. Burns'ün imzası var.
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Contagion (Salgın) filmi gerçek oldu: Koronavirüs ile dijital platformlarda en çok izlenenler arasına girdi
2011 yılında vizyona giren Contagion (Salgın) filmini yeniden gündemde. Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan koronavirüs ile benzerliği dikkat çeken film, dijital platformlarda yeniden en çok izlenenler arasına girdi.
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Kore Savaşı hala sona ermedi teknik olarak 70 yıldır devam ediyor

Kuzey Kore'nin 25 Haziran 1950'de Güney Kore'yi işgal etmesiyle başlayıp 27 Temmuz 1953'te sona eren "Kore Savaşı", birçok girişime rağmen bir barış anlaşması imzalanmadığı için teknik olarak sürüyor. Tuğgeneral Tahsin Yazıcı emrindeki 1. Türk Tugayı, 17 Eylül 1950'de Hatay'ın İskenderun Limanı'ndan yola çıktı ve 12 Ekim 1950'de Pusan Limanı'na vardı. Kore'nin Busan kentindeki BM Kore Anıtsal Mezarlığı'nda ise savaşta şehit olan 462 Türk askeri yatıyor. Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, "Bu karar, ülkemizin Batı sistemine entegrasyonunu hızlandırdı ve NATO ittifakına katılımını kolaylaştırdı. Kore'ye asker gönderme kararı, sonuç olarak Türk dış politikası açısından çok önemli bir değişiklikti ve kalıcı sonuçları oldu" dedi. Türk askerinin fedakarlıklarını unutmayan Güney Kore halkı, Türk halkını kan kardeşi olarak nitelendiriyor.
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Giderek artan kargo ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak bir proje hayata geçiren Yurtiçi Kargo, resmi başvuruları Kurban Bayramı’nın ardından başlayacak olan 'YK Plus’ta araç sahibi olan herkes, kendi işini kurma şansına sahip olacak. 81 ilin tamamında hayata geçirilecek olan ‘YK Plus Taşıyıcı’ uygulamasına giren kişiler, çalışacakları günleri ve saatleri kendileri belirleyebilecek. Bu uygulamada, kişiler taşıdıkları kargo adetine göre gelir elde edecekler. Buna göre ‘Taşıyıcı’ uygulamasına giren bir kişi asgari ücretin üç katına kadar kazanç sağlayabilecek.

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