Hayat Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışmasında ödüller sahiplerini buluyor
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Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buluyor

15 Temmuz şehidi muhabirimiz Mustafa Cambaz anısına düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasının kazananları bugün belli oluyor. Ödüller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle sahiplerini buluyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışmasında ödüller sahiplerini buluyor
Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buluyor

15 Temmuz darbe kalkışması sırasında Çengelköy’de şehit edilen Yeni Şafak Gazetesi Foto muhabiri Mustafa Cambaz anısına düzenlenen fotoğraf yarışmasının kazananları bugün açıklanıyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmanın ödül törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.


3 KATEGORİDE YARIŞTILAR

  • “Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması” kapsamında, foto muhabirlerinin objektiflerinden “2021’de Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları”, ülkemizin kültür ve tarihine meraklı fotoğraf severlerden “Kültürel ve Tarihî Fotoğraflar”, yeni nesil fotoğrafçılığa merak salanlardan ise “Drone Çekimi - Serbest Haber” kategorilerinde fotoğraflar yer alıyor.

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esat Sivri: Mustafa Cambaz mesleğine aşık bir insandı
OYNAT 01:59
Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esat Sivri: Mustafa Cambaz mesleğine aşık bir insandı
15 Temmuz şehidi muhabirimiz Mustafa Cambaz anısına düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasının kazananları belli oluyor. Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esat Sivri, şehit Cambaz'ın fotoğraf çekme tutkusuna vurgu yaparak, 'Mustafa Cambaz mesleğine aşık bir insandı. Kedileri çok severdi. Fotoğraf onun tutkusuydu. Türkiye'deki bütün Ulu Camii'lerin fotoğraflarını çekmiştir.' ifadelerini kullandı.

EV SAHİBİ YENİ ŞAFAK GAZETESİ

Dereceye girenlerin açıklanacağı ödül töreni, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu: Mustafa Cambaz Türkiye sevdalısıydı
OYNAT 03:12
Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu: Mustafa Cambaz Türkiye sevdalısıydı
15 Temmuz şehidi muhabirimiz Mustafa Cambaz anısına düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasının kazananları belli oluyor. Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, ödül töreni öncesi açıklamalarda bulundu. Şehit Cambaz'ın Türkiye sevdalısı olduğunu belirten Likoğlu, 'Mustafa Cambaz, anısına fotoğraf yarışması düzenlenecek bir kişiydi. Bu yarışmayı çok daha etkin ve tanınır bir hale getireceğiz. Fotoğraf tutkunlarının fotoğraflarını yarıştırmak istediği bir platforma dönüştüreceğiz. Çünkü bizim en önemli görevimiz Mustafa Cambaz'ı unutmamak ve unutturmamak.' ifadelerini kullandı.

SEÇKİN JÜRİ

  • Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’nın seçici kurulunda Gazeteci ve Fotoğrafçı Coşkun Aral, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Vekili Fırat Yurdakul, Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Gündüz ve Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç yer aldı.

‘Ulu Camileri’ kitap oldu

15 Temmuz gecesi darbeci hainlerce katledilen Mustafa Cambaz, 2000’li yıllardan itibaren tüm Türkiye’yi adım adım dolaşarak ulu camileri kayıt altına aldı. Cambaz’ın çektiği 10 bini aşkın fotoğraf arasından seçilenler Türkiye’nin Ulu Camileri isimli kitapta toplandı. Mustafa Cambaz, hayatını adadığı bu işi, ‘kayıt fotoğrafçılığı’ olarak tanımlıyordu.

5 bin fotoğraf yarıştı

Yarışmaya mustafacambazfotografyarismasi.com üzerinden 5 bini aşkın fotoğraf gönderildi. 17 Kasım 2021-17 Ocak 2022 tarihleri arasında gönderilen fotoğraflar 3 kategoride seçildi.

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