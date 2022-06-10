Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buluyor

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu: Mustafa Cambaz Türkiye sevdalısıydı

15 Temmuz şehidi muhabirimiz Mustafa Cambaz anısına düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasının kazananları belli oluyor. Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, ödül töreni öncesi açıklamalarda bulundu. Şehit Cambaz'ın Türkiye sevdalısı olduğunu belirten Likoğlu, 'Mustafa Cambaz, anısına fotoğraf yarışması düzenlenecek bir kişiydi. Bu yarışmayı çok daha etkin ve tanınır bir hale getireceğiz. Fotoğraf tutkunlarının fotoğraflarını yarıştırmak istediği bir platforma dönüştüreceğiz. Çünkü bizim en önemli görevimiz Mustafa Cambaz'ı unutmamak ve unutturmamak.' ifadelerini kullandı.