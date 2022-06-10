Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buluyor

15 Temmuz darbe kalkışması sırasında Çengelköy’de şehit edilen Yeni Şafak Gazetesi Foto muhabiri Mustafa Cambaz anısına düzenlenen fotoğraf yarışmasının kazananları bugün açıklanıyor.
Bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmanın ödül törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
3 KATEGORİDE YARIŞTILAR
- “Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması” kapsamında, foto muhabirlerinin objektiflerinden “2021’de Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları”, ülkemizin kültür ve tarihine meraklı fotoğraf severlerden “Kültürel ve Tarihî Fotoğraflar”, yeni nesil fotoğrafçılığa merak salanlardan ise “Drone Çekimi - Serbest Haber” kategorilerinde fotoğraflar yer alıyor.
EV SAHİBİ YENİ ŞAFAK GAZETESİ
Dereceye girenlerin açıklanacağı ödül töreni, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşiyor.
SEÇKİN JÜRİ
- Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’nın seçici kurulunda Gazeteci ve Fotoğrafçı Coşkun Aral, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Vekili Fırat Yurdakul, Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Gündüz ve Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç yer aldı.
‘Ulu Camileri’ kitap oldu
15 Temmuz gecesi darbeci hainlerce katledilen Mustafa Cambaz, 2000’li yıllardan itibaren tüm Türkiye’yi adım adım dolaşarak ulu camileri kayıt altına aldı. Cambaz’ın çektiği 10 bini aşkın fotoğraf arasından seçilenler Türkiye’nin Ulu Camileri isimli kitapta toplandı. Mustafa Cambaz, hayatını adadığı bu işi, ‘kayıt fotoğrafçılığı’ olarak tanımlıyordu.
5 bin fotoğraf yarıştı
Yarışmaya mustafacambazfotografyarismasi.com üzerinden 5 bini aşkın fotoğraf gönderildi. 17 Kasım 2021-17 Ocak 2022 tarihleri arasında gönderilen fotoğraflar 3 kategoride seçildi.