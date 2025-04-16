Şehit Sinvar’ın romanına neşir krizi

Geçtiğimiz ekim ayında İsrail’in Gazze’de düzenlediği saldırıda şehit olan Hamas eski lideri Yahya İbrahim Sinvar’ın romanı, usulsüz neşir sorunuyla karşı karşıya. Ekin Yayınları tam bir yıl önce, şehidin romanı “Diken ve Karanfil Filistin’in Bilinmeyen Hikâyesi”ni dilimize kazandırmıştı. Sinvar’ın 23 yıl kaldığı İsrail hapishanelerine kaleme alıdığı eseri, Filistinlilerin çektiği acıların yanı sıra direnişin tarihine yer veriyor. Sinvar’ın şehadetinin ardından geniş kesimlerce büyük ilgi gören kitabın dijital hali, çeşitli gruplarda paylaşılmış, eserin tüm hakları ihlal edilmişti. Yayınevi ekim ayında yaptığı açıklamada paylaşıma rızasının olmadığını açıkça dile getirmişti. Bugün yeni bir açıklama yayınlayan yayınevi, kitabın başka bir kuruluş tarafından baskı başvurusu yaptığını duyurdu. Yayın ve çeviri haklarını elinde tutan Ekin Yayınları X ve İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda yapılanın hukuksuzluğuna dikkat çekti.

Kıymetli okurlarımız;

Filistin şehidimiz Yahya Sinvar'ın "Diken ve Karanfil" adlı eserini özel bir anlaşma ile yayın haklarını ve çeviri haklarını satın aldık. Kitabın PDFsinin özellikle WhatsApp gruplarında yoğun olarak paylaşıldığını öğrendik. Buna rızamız yoktur. pic.twitter.com/OofZAnHZ4O — Ekin Yayınları (@ekinkitap) October 21, 2024

Hamas'ın haberi yok

Ümit Kudbay Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada İstanbul’da bir ay önce faaliyet göstermeye başlayan yayınevinin kendilerinden habersiz bir girişimde bulunduğunu belirterek “Firmanın kuruluşu daha yeni görünüyor. Sinvar’ın ailesiyle bağlantı kuramayınca başka birkaç bağlantı bulmuşlar. Hamasla bağlantı kurduklarını söylüyorlar. Hamas’taki kaynaklarımız ise haberlerinin olmadığını söyledi” diye konuştu.





Kudbay Türkiye Basın Yayın Meslek Birliği sayesinde ihlalden haberdar olduklarını vurguladı. Avukat anlaşmanın bir hükmü olmadığına değinerek “Aslında bir hükmü yok ama şöyle, bir Arapça tercüme edilmiş bir sözleşme, altında imza var. Hamas yetkilisi olduğu söyleniyor ama tanımıyoruz. Sözleşmede şöyle bir hukuksuzluk daha var: Şirketin tescili mart ayının sonu görünüyor. Ama sözleşmenin tarihi daha eski. Yani şirket olmadan şirket adına sözleşme imzalamış. Savcılığa şikayette bulunduk” sözlerini kullandı. İhlalci yayınevinin kendileriyle temasa geçmekten kaçındığını ifade eden Ümit Kudbay, şehit üzerinden böyle bir istismarın kabul edilemez olduğunu, olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

Usulsüz neşri kınıyoruz

Yayınevi avukatları Ümit Kudbay ve Muhammed Kerim Karadağ imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Gazze Direnişi’nin Şehit lideri Yahya Sinvar’ın kaleme aldığı ve Filistin mücadelesini tüm dünyaya birinci ağızdan edebi bir dille tanıtan DİKEN VE KARANFİL romanı müvekkil kurum Ekin Yayınları tarafından tüm yasal hakları mahfuz bir şekilde neşredilmiş olup Vahdettin İnce tarafından tercüme edilen şehidimizin kitabı Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2024 yılı çeviri dalında birincilik ödülüne layık görülmüştü.

Kitabımız Türkiye’deki okuyucu tarafından da oldukça beğenilmiş ve Kitapyurdu isimli kitap satış sitesinde anı kategorisinde yılın kitabı seçilmişti. Müvekkil kurum Ekin Yayınları DİKEN VE KARANFİL isimli kitabın tüm telif ve imtiyaz haklarına münhasıran sahip olmasına rağmen, ilk defa kitap basım faaliyetinde bulunacak olan Vera Grup Kitap Yayıncılık sahte evraklarla başvuruda bulunarak şehidimizin kitabını usulsüz şekilde neşretmeye yeltenmiştir. Müvekkil kurumun hakları ihlal edilerek ve ahlak ilkelerine riayet edilmeksizin yeltenilen bu girişim tarafımızca hiçbir şekilde kabul edilmemektedir. İşbu menfur teşebbüsü şiddetle kınıyoruz. Ahlaka, hakkaniyete ve hukuka aykırı bu girişimi kamuoyunun takdirine havale ederken; VERA Grup Kitap Yayıncılık LTD. ŞTİ.’nin haksız eylemi hakkında her türlü yasal sürecin takipçisi olduğumuzun da hususen bilinmesini istiyoruz.”

Diken ve Karanfil kitabı hakkında kamuoyu duyurusu: pic.twitter.com/MBSy3axB03 — Ekin Yayınları (@ekinkitap) April 16, 2025







