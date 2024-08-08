Hamas'ın yeni lideri Sinvar oldu: İşgalciye meydan okudu

Hamas Hareketi tarafından Salı gece saatlerinde yapılan açıklamada, hareketin Şura Meclisi'nin toplanarak karar aldığı ve İsrail tarafından suikastla öldürülen Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin yerine Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'ı atadığı ilan edildi. Açıklamada, Heniyye'nin cesur, hikmetli ve birleştirici bir liderlik örneği gösterdiğine vurgu yapılarak, Yahya Sinvar'ın da bu örnekliği sürdüreceğine inanıldığı kaydedildi. Sinvar'ın hareketin başına gelmesi, İsrail'in ateşkes ve esir takası anlaşmasına razı olmak yerine şiddeti sürdürmeyi seçmesine karşı örgütün meydan okuması olarak değerlendirildi. Yeni Şafak'ın Hamas kaynaklarından ulaştığı bilgiye göre Sinvar, Heniyye'nin görev süresi bitene kadar 2,5 yıllığına göreve getirildi.





HENİYYE'YE VEKALET EDECEK

Hamas Hareketi'nin iç işleyişine göre, Siyasi Büro Başkanı beş yıllığına Şura Meclisi tarafından seçiliyor ancak 2021'de göreve gelen Heniyye görev süresinin bitmesine 2,5 yıl kala öldürüldü. Bu yüzden hareketin aldığı karar doğrultusunda yeni lider seçimle belirlenmedi. Hamas'ta bir başkanın görev süresini tamamlamadan vefat etmesi halinde yeni lider için seçim değil, atama yapılıyor. Bu doğrultuda Heniyye'nin vefatıyla birlikte kalan yaklaşık 2.5 yıllık görev süresini Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal'in tamamlanması istendi.





MEŞAL 'UTANIYORUM' DEDİ

Hamas'ın, Meşal'in kararı doğrultusunda Şura'yı topladığı ve 3 Ağustos'ta yeni ismi belirlemek için istişarelere başladığı belirtilirken, Meclis'in görevi Meşal'e teklif ettiği öğrenildi. Meşal’in kararı reddetmesiyle Şura, Sinvar’ı Hamas’ın yeni lideri olarak atadı. Meşal'in dava arkadaşı Heniyye'nin şehadetinden ötürü çok üzgün olduğu ve başkan vekilliği teklifine "utanıyorum" şeklinde yanıt verdiği öğrenildi. Meşal'in cenaze töreninde de ağlayarak çok duygusal anlar yaşadığı biliniyor.





NEDEN SİNVAR: 5 MESAJ

Heniyye suikasti, İsrail'in Gazze'deki vahşetlerinin 10'uncu ayını tamamladığı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, uluslararası baskılara rağmen ateşkes seçeneğini yeni şartlar dayatarak yokuşa sürdüğü bir dönemde geldi. Hamas, Heniyye'nin müzakerelere bizzat katıldığını ilan ederek suikastın İsrail'in müzakere istemediğini gösterdiğine vurgu yaptı. Hamas'ın şahin isimlerinin başında anılan Sinvar'ın liderliğe getirilmesi hareketin İsrail'e aynı kararlılıkla cevap vereceğini göstermek istediği şeklinde yorumlanıyor. İsrail, Heniyye'yi öldürerek Hamas'a büyük bir darbe indirdiğini iddia ederken hareket, hızlıca karar olarak iç kurumları ve gücünün yerinde olduğunu da ispat etmek istiyor. 7 Ekim'deki Aksa Tufanı Operasyonunun planlayıcısı olarak bilinen Sinvar'ı seçen Hamas, bir yandan işgale karşı askeri seçeneğe tutunmanın yanı sıra askeri ve siyasi kanadın birlik olarak bunu sürdüreceği yönünde iki mesaj göndermiş oluyor. Hareketin gönderdiği son mesajın ise müzakere heyetinin siyasi kanattan oluşmasına rağmen bundan sonra kararın askeri kanatta olacağı şeklinde de değerlendiriliyor.





İŞGALCİYİ İYİ TANIYOR

Hamas'ın, Musa Ebu Merzuk, Halid Meşal ve İsmail Heniyye'nin ardından dördüncü Siyasi Büro Başkanı olan Yahya es-Sinvar, iyi derecede İbranice konuşan ve İsrail'i iyi tanıyan bir lider olarak öne çıkıyor. Yıllarca İsrail hapishanelerinde tutulan Sinvar, İsrail tarafından "En büyük tehdit" olarak tanımlanmıştı. İşgalci güç, 10 aydır Gazze'de sürdürdüğü saldırıların temel hedeflerinden birinin 7 Ekim'in planlayıcısı olarak gördüğü Sinvar'ı öldürmek olduğunun altını çizmişti.



