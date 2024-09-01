Sel suları yolu trafiğe kapattı: İstanbul'a D-100'den ulaşım kesildi

Kocaeli'de etkili olan sağanak yağıştan Gebze bölgesi de nasibini aldı. Çayırova, Darıca ve Gebze'de sokaklar göle döndü. Suların bastığı D-100 karayolu trafiğe kapandı.

Kocaeli'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış trafiği ve hayatı felç etti. Gebze, Çayırova ve Darıca'da çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Araçlar su altında kalırken, çok sayıda kaza da yaşandı. Sel sularının doldurduğu D-100'de ulaşım her iki istikamette de durdu. Hem İstanbul, hem de Ankara istikametine gidecek araçlar, sel suları sebebiyle trafikte kaldı.