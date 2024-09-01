Hayat

Sel suları yolu trafiğe kapattı: İstanbul'a D-100'den ulaşım kesildi

Kocaeli'de etkili olan sağanak yağıştan Gebze bölgesi de nasibini aldı. Çayırova, Darıca ve Gebze'de sokaklar göle döndü. Suların bastığı D-100 karayolu trafiğe kapandı. Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

15:31 - 1/09/2024 Pazar
IHA
Suların bastığı D-100 karayolu trafiğe kapandı.
Suların bastığı D-100 karayolu trafiğe kapandı.

Kocaeli'de etkili olan sağanak yağıştan Gebze bölgesi de nasibini aldı. Çayırova, Darıca ve Gebze'de sokaklar göle döndü. Suların bastığı D-100 karayolu trafiğe kapandı.

Kocaeli'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış trafiği ve hayatı felç etti. Gebze, Çayırova ve Darıca'da çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Araçlar su altında kalırken, çok sayıda kaza da yaşandı. Sel sularının doldurduğu D-100'de ulaşım her iki istikamette de durdu. Hem İstanbul, hem de Ankara istikametine gidecek araçlar, sel suları sebebiyle trafikte kaldı.

Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

#D100
#Kocaeli
#sağanak
#yağış
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KPSS önlisans sınav sonuçları 2024 için gözler sonuc.osym.gov.tr sorgulama ekranında