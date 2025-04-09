Selçuklu Belediyespor Kulübü 2024 yılına da başarılarıyla damga vurdu: Şampiyonlar ödüllendirildi

Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüplerinden birisi olan Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları, antrenörleri ve aileleri Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Selçuklu’nun Yıldızları Ödül Töreni” programında bir araya geldi.









2024 yılında katıldığı Ulusal ve Uluslararası şampiyonalarda Konya’yı ve ülkemizi bir kez daha gururlandıran Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları ve antrenörleri Selçuklu Belediyesi tarafından ödüllendirildi.





Selçuklu Belediyespor Kulübü 2024 yılında katıldığı müsabakalarda 66 altın, 53 gümüş ve 54 bronz olmak üzere toplam 173 madalya kazanma başarısı gösterdi. 12 farklı branşta (Wushu Kung-Fu, Judo, Taekwondo, Kick Boks, Güreş, Bisiklet, Halter, Karate, Masa Tenisi, Satranç, Okçuluk, Cimnastik) 78 sporcunun ödül almaya hak kazandığı 2024 yılında, 1 Kulüp Dünya Üçüncülüğü, 2 Avrupa İkincisi, 2 Avrupa Üçüncüsü, 1 Balkan Şampiyonu, 2 Balkan Üçüncüsü, 30 Türkiye Şampiyonu, 22 Türkiye ikincisi ve 25 Türkiye Üçüncüsü şeklinde derece elde etti.

Pekyatırmacı: “Sporcularımız son 6 yılda ulusal ve uluslararası alanda 500 madalyayı Selçuklumuza kazandırarak bizleri gururlandırdı”

Selçuklu Belediye Spor Kulübü’nün 1997 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü, 20 branşta 238 milli sporcusu ve 15 bin 868 lisanlı sporcusu ile Türkiye’nin en büyük amatör spor kulübü olma unvanını gururla taşıdığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Kulübümüz sporcuları son 6 yılda ulusal ve uluslararası alanda 500 madalyayı Selçuklumuza kazandırarak bizleri ciddi manada gururlandırdı. Elde ettiği başarılar neticesinde Türkiye’nin örnek aldığı bir spor kulübü oldu. Spor kulübümüzün kuruluşundan bu yana görev alan tüm kulüp başkanlarımıza, yönetimde görev alan yönetim kurulu üyelerimize ve antrenörlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum“ dedi.

“Spor okullarımızda bugüne kadar 15 branşta 124 bin 894 çocuğumuza ve gencimize spor eğitimi verdik”

Selçuklu Belediyesi olarak sporda elde ettikleri bu başarıların arkasında spor okullarının çok büyük katkısının olduğuna işaret eden Başkan Pekyatırmacı, “Yaz ve kış olmak üzere yılın iki farklı dönemde faaliyetlerini sürdüren spor okullarımız ile çocuklarımızı çok küçük yaştan itibaren sporla buluşturuyoruz. Alanında uzman antrenörlerimiz tarafından verilen eğitimler sayesinde çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor, ayrıca sosyalleşmelerine ve özgüven kazanmalarına destek oluyoruz. Spor okullarımızda son 6 yılda 15 branşta 124 bin n 894 çocuğumuza ve gencimize spor eğitimi verdik. Spor okullarımızda sporla tanışan ve ilk eğitimlerini alan çocuklarımız lisanslı sporcu olduktan sonra bugün göğsümüzü kabartan bu güzel madalyaları bizlere kazandırdı” şeklinde konuştu.

“Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz spor adına şehrimize ve ülkemize kazandıracağımız en önemli yatırımlardan biri olacak”

Konya’ya kazandıracakları ve yapımında sona yaklaşılan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’ne özel bir başlık açan Başkan Pekyatırmacı, “Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılar ve oluşturduğumuz geniş spor altyapısından aldığımız güçle bugün yeni hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Gençlerimize ve çocuklarımıza yeni yatırımlar yapıyor ve bu doğrultuda olimpiyatlara sporcu yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda şuanda ülkemizin en büyük ve kapsamlı Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nin inşasını da tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yıl içerisinde hizmete alacağımız Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz spor adına şehrimize ve ülkemize kazandıracağımız en önemli yatırımlardan biri olacak. Tesisimiz 18 farklı branşta hizmet verecek ve 1 günde 3 bin 360, aynı anda ise 680 sporcunun faydalanabileceği çok kapsamlı bir tesis olacak. Spor yatırımlarımızı ve aldığımız başarı sonuçları da bu tesisimiz ile taçlandırmış olacağız. Gençlerimizi ve çocuklarımızı seviyoruz, onlara güveniyoruz. Hedeflerimiz büyük ve bu hedeflere ulaşmak için de işimizi en iyi şekilde yapmanın çabası ve gayreti içindeyiz” ifadelerini kullandı.





Konuşmaların ardından başarılı sporcuların ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Program sporcular ile çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi.



