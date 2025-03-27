Selçuklu Belediyesi vizyonuyla eğitime değer katıyor

Türkiye’de kütüphanecilikte bir marka olan Selçuklu Belediyesi, Selçuklu Vizyonu ile yatırımlarını bir adım daha ileri taşıyarak Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi ile marka değerini artırmaya devam ediyor.

Farklı tasarım ve birçok kullanım alanına sahip olan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi her yaşa hitap eden yapısıyla misafirlerini ağırlıyor. Bosna Hersek Mahallesi’nde öğrencilerin kolay ulaşım noktasında yer alan kütüphane sosyal donatıları ile de kitapseverlerin her türlü ihtiyacına cevap veriyor.

Yıl boyunca öğrencilerden yoğun ilgi gören Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi; bünyesinde yer alan çocuk kütüphanesi ile birlikte 58 bin 745 üye sayısına ulaştı. Açıldığı günden bu yana 885 bin 501 kişi tarafından ziyaret edilerek kitapseverler için önemli bir kaynak sağlayan merkezde, 9 bin 921 Yeni Nesil Çocuk Kütüphanesi, 48 bin 60 diğer kitaplar olmak üzere toplam 57 bin 981 kitap bulunuyor.

Farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin aynı anda hizmet alabileceği yapısıyla öne çıkan kütüphane sadece sunduğu özel ortam ve renkli tasarımı ile değil sosyal, kültürel ve eğitim programları ile de öğrencilerin kariyer yaşamlarına destek oluyor. Öğrencilere ev ve okullarından sonra 3.Mekan olarak kendilerini rahat hissettiren kütüphane 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik eğlenceli etkinlikler düzenliyor.

Başkan Pekyatırmacı: “Yeni Nesil Şehir Kütüphanemiz öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan önemli bir marka”