Selçuklu'da kültür ve sanatla dolu bir eylül ayı yaşandı

Sanat Akademisi daha önce de “Zeki Müren Şarkıları” ve “Müslüm Gürses Şarkıları” konserleriyle müziğin efsane isimlerini anarak büyük beğeni toplamıştı.

Bu ay da her yaşa hitap eden ve zengin içeriklerle hazırlanan programlar sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Ferdi Tayfur’un şarkılarına binlerce Konyalı eşlik etti

Sanat Akademisi Müzik Topluluğu tarafından Eylül ayındaki etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan “Ferdi Tayfur Şarkıları” Konseri en çok ilgi gören etkinlik oldu. Bu özel konserde; sözleri, müziği ve eşsiz yorumuyla Türk müziğine ölümsüz eserler bırakan usta sanatçı Ferdi Tayfur’un en sevilen eserleriyle sanatseverler nostalji dolu, unutulmaz bir gece yaşadı. Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi’nde binlerce izleyicinin katılımıyla gerçekleştirilen konserde Ferdi Tayfur’un “Huzurum Kalmadı”, “Ben de Özledim”, “Bana Sor” ve “Sabahçı Kahvesi” gibi dillere pelesenk olmuş parçaları, hep bir ağızdan söylendi.

Yetişkin Tiyatro Topluluğu’nun sahnelediği “Şen Şakrak Şov” ile Çocuk Tiyatrosu bünyesinde drama eğitimi alan minik oyuncuların sahne aldığı “Paldır Güldür Şov” oyunları da izleyicileri hem güldürdü hem de büyük alkış topladı. Akademinin “90’larTürkçe Pop” konserleri nostalji keyfi yaşatırken, “Fasıl Meclisi” konseri ise klasik Türk müziği sevenlerle ilk kez buluşmuş oldu. Sanat Akademisi, tiyatro ve müzikle dolu etkinlik takvimiyle özel performanslara ev sahipliği yaparak Konya’nın kültür ve sanat yaşamına değer katmaya devam edecek.

Pekyatırmacı: Sanat Akademimiz artık salonlara sığmıyor