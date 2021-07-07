Hayat Sertap Erenerden çirkin benzetme Artık çocuk doğurmayın farelerden beter olduk
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Sertap Erener'den çirkin benzetme: Artık çocuk doğurmayın farelerden beter olduk

Ünlü şarkıcı Sertap Erener Bodrum'da katıldığı bir etkinlikte skandal sözlere imza attı. Şarkıcı 'Artık çocuk doğurmamamız gerekiyor, farelerden beter olduk' sözleriyle tepki çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sertap Erenerden çirkin benzetme: Artık çocuk doğurmayın, farelerden beter olduk​
Sertap Erener

Sertab Erener, Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik hizmetlerinde yapılacak çalışmalarının tanıtıldığı toplantıya katıldı. Etkinlikte konuşmacı olan şarkıcının çocuk sahibi olmakla ilgili sözleri herkesi şaşırttı.

Etkinlikte konuşma yapan ünlü şarkıcı, "Ben her gün yola çıktığımda sağa sola bakmamaya çalışıyorum çünkü gerçekten çok acıklı. En temel sorunumuz da kalabalığız, milyarlarca insanız ve artık çocuk doğurmamamız gerekiyor. Biraz duralım gerçekten, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bizden az ürüyor olabilirler." dedi. Sertab Erener'in bu çıkışı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazıları Erener'e tepki gösterirken, kimileri de ünlü şarkıcıya destek verdi. Erener'in sözlerine tepki gösteren vatandaşlar "Bu nefret söylemi yersiz ve hadsizce" dedi.

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Ünlü şarkıcı Sertab Erener, konser vermek için gittiği Çatalca'da CHP Belediye Başkanı Cem Kara'yı sahneden kovdu. Belediye Başkanı Cem Kara protokol bölümünün boş kalmasını söyleyerek seyircilerden orayı boşaltmalarını istedi. Bunun üzerine sahneyi terk eden Erener daha sonra geri gelerek Cem Kara'dan sahneyi terk etmesini istedi.


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