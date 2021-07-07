Alişan kardeşi için Hz. Yuşa Türbesi'ni ziyaret etti: Allah'ım en tez zamanda Selçuğumuz iyileşsin

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı. Önce yoğun bakıma kaldırılan sonra ise entübe edilen Selçuk Tektaş'tan güzel bir haber günler geçmesine rağmen gelmedi.

Alişan ve eşi Buse Varol, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ve gazetecilere yaptıkları açıklamalar ile Selçuk Tektaş için sık sık dua istiyor. Son olarak Beykoz'daki Hz. Yuşa Türbesi'ne giden Alişan ve Buse Varol, buradan paylaşım yaparak kardeşleri için şifa istedi.

"Allah'ım dualarımızı kabul et. Derdi olana derman ver, hasta olana şifa ver. Her şey herkesin gönlüne göre olsun. En tez zamanda Selçuğumuz iyileşsin. Dualarını eksik etmeyen herkesten Allah razı olsun."

HAYAT Alişan'ın entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş ile ilgili son gelişmeleri ünlü sanatçı aktardı