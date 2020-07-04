Şifa deposu mor yufka: Kronik rahatsızlıklara bire bir

İstanbul Üniversitesi Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi tarafından 12 yıllık çalışmalarla üretilen ve birçok kronik rahatsızlığa iyi geldiği belirtilen mormiks ürününün ekmekten ve simitten sonra, Edirne'de yufkası da üretildi.
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İstanbul Üniversitesi, Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nin 12 yıllık araştırmaları sonucu Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibi tarafından geliştirilen mor ekmeğin imalatı Malatya'da başladı. Mormiks denilen bir maddeden üretilen mor ekmeğin yanı sıra, poğaça, simit, baklava, kurabiye ve kuru pasta gibi birçok başka unlu mamul de yapılıyor. Malatya’da bir firma tarafından ilk kez üretilen mor ekmek vatandaşların ilgisini çekerken, Malatya’nın yanı sıra Ankara’da da satışa sunuldu.
MOR MEYVE VE SEBZELERDEN ELDE EDİLEN ANTİOKSİDANLAR KATILIYOR <br> <br> Gıda Mühendisi Onur Palut, İstanbul Üniversitesi Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nin sorumlusu Prof. Dr. İhsan Kara ve 19 kişilik ekibiyle mor meyve ve sebzelerden elde edilen antioksidanların hamura katılımıyla oluşan ekmeğe 'mor ekmek' adını verdiklerini kaydederek, Bu mor meyve ve sebzelerde alınan renk pigmentlerinin ekmeğe katılmasıyla oluşan bir renk. Kesinlikle kimyasal bir renklendirici değildir. Bu antioksidan üzerine birçok bilimsel çalışma yapılmıştır ve bilim adamları bunun faydaları üzerine yoğunlaşmışlardır...
Tüketicilere özellikle belirtmek isteriz ki mor ekmek bir ilaç değildir. İnsanlar doktor tedavilerini kesinlikle aksatmamalıdırlar, glüten içermektedir. Gluten hassasiyeti ve çölyak hastalığı olanlar bu ekmeği tüketemezler. Ekmeğin içi ve dışı tamamen mor renkten oluşmakta. Bu da mor meyve ve sebzelerden alınan antioksidan özelliğindendir. Kesinlikle içerisinde kimyasal hiçbir şey yok. Zaten bu çalışma dünyada ilk defa Malatya'da yapıldığı için çok yoğun bir ilgi var. Aşırı şekilde insanların teveccühüyle karşılaşıyoruz. İnşallah artarak bütün ülkeye yayılmasını, tüm insanlara ulaştırabilmeyi ümit ediyoruz...
Normalde bunun içine konulan antioksidan dünyada fonksiyonel gıda olarak geçmekte. Bu ise bazı ülkelerde zorunlu olarak devlet politikası haline getirilmiş. Direkt gıdaların içerisine katılımı zorunlu hale getirilmiş. Bizler Türk milleti olarak ekmek tüketmeyi çok sevdiğimiz için profesörlerimiz ekmeğin içerisine katmayı uygun görmüşler. Şu an için dünyada ilk olarak biz üretiyoruz diye konuştu.
'KİMYASAL YOK' <br> <br> Mor ekmeği dünyada ilk kez Malatya'da üreten firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Yılmaz üretime geçiş süreçlerini şöyle anlattı: Bir yakınımızdan, İstanbul’da çok uzun yıllardır böyle bir ekmek üzerinde çalışma yapıldığını öğrendik. Biz de hemen İstanbul’a, çalışmayı yapan profesörün yanına gittik ve çalışmalarını yerinde inceledik. 9-10 tane laboratuvarları inceledik, gözümüzle gördük. Biz önce mormiksi çevredeki arkadaşlarımıza, akrabalarımıza, yakın müşterilerimize tattırdık. 1 hafta- 10 gün sonra gelen yorumlar o kadar mutlu etti ki bizi...
Ekmeği yedikten sonra kendilerini çok daha dinç hissettiklerini, çok daha iyi hissettiklerini söylediler. Sonrasında gerçekten çok daha iyi oldu. Bu da bizi sevindirdi tabi, üretmeye karar verdik ve ürettik. Çalışanlarımız ve biz kendi evimizde mor ekmekten başka bir şey yemiyoruz. İlk önce yiyenler şaşırdılar. ‘Boya mı' diye soranlar oluyor ama kesinlikle kimyasal yok. Meyvelerde, sebzelerde, hastalıklarla mücadele eden hücrelerin saflaştırılmış, alınmış halidir mormiks. Bunların kabuğunu kaynatayım iyi gelecek diye de bir şey yok dedi.
MORMİKS NEDİR? <br> <br> Prof. Dr. İhsan Kara, mor ekmeğin özelliklerini ve faydalarını ise şöyle anlattı: Mormiksin şeker düzeyini baskılamakta olduğu, kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp ve beyin damarlar tıkanıklığı, böbrek yetmezliği, kol ve bacak uyuşmaları, alzheimer ve diğer unutkanlık hastalıklarına karşı büyük başarılar elde ettiği iddia ediliyor. Ayrıca, Japonya ve birçok ülkede mormiksin vücut onarımına katkı sunduğu düşüncesiyle zorunlu olarak birçok gıdaya katıldığı belirtiliyor.
Malatya'da üretilen 'mor ekmek' ilgi görüyor
Malatya'da üretilen 'mor ekmek' ilgi görüyor
Malatya'da üretilen 'mor ekmek' ilgi görüyor
Dünyada ilk olarak Malatya'da üretilmeye başlanan 'mor ekmek' vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 12 yıllık araştırmalar sonucu, mor meyve ve sebzelerden elde edilen antioksidanların hamura katılmasıyla oluşan mor ekmeğin besin değerinin de yüksek olduğu belirtiliyor.
Devlet desteğiyle imalathane açtı
KOSGEP'den aldığı kredi ile yufka imalathanesi kuran Ebru Sakin, daha önce mor ekmek ve simit yapıldığını ve kendilerinin de araştırma yaptıktan sonra iş yerinde mor yufka üretmeye başladığını söyledi.
GÜNDEM
'Mor ekmek' ilk kez Malatya'da üretilmeye başlandı
Görenler şaşırıyor
Müşterilerinden olumlu tepkiler aldıklarını belirten Sakin, "Ürünün birçok hastalığa iyi geldiğini biliyoruz. Genetiği ile oynanmış ürünler yerine amacımız organik ürün sunabilmek bu sebeple tüketiciye mor yufkayı sunmaya karar verdik, Daha önce üretilen mor ekmeği bilenler var ama bilmeyenler mor yufkayı görünce şaşırıyor. Mor yufkanın yanı sıra ondan yaptığımız gözleme ve sigara böreği de büyük ilgi görüyor" dedi.
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Mor ekmek, içerisinde bulunan mineraller ve vücutta oluşturduğu dengeleyici ve onarıcı etkiler ile öne çıkıyor. Mor ekmeğin içeriğinde bulunan böğürtlen, ekşi mor dut, yaban mersini, vişne, nar, patlıcan ve mor soğan kabuğunun posalarından elde edilen antisiyoninler ileri teknoloji yöntemlerle moleküler saflaştırma sonucunda elde ediliyor.
Mor hamurdan elde edilen ekmek, kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp ve beyin damarı tıkanıklıklarına, böbrek yetmezliği, kol ve bacak uyuşmaları ile morarmaları, diz ve kalça eklem ağrıları ve erken yaşlanma ile başlayan unutkanlıklara karşı etkili olduğu yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıktı.
Fırın sahibi Levent Gündüz, mor ekmeğin içeriğinde herhangi bir katkı maddesi olmadığını ve İstanbul Üniversitesi Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’nin 12 yıllık çalışmalar sonucunda İhsan Kara ve ekibinin geliştirdiği bir ürün olduğunu belirtti. Her ürün gibi bu ürünün de sahtesinin olduğunu belirten Gündüz, maliyeti yüksek olan mor ekmek ile gıda boyasıyla yapılan mor ekmek arasındaki farkın ekmeğin üzerine limon sıkılması ile anlaşılacağını ve limon sıkılan bölgede herhangi bir renk değişimi olmaz ise gıda boyasıyla yapıldığını dile getirdi.
Şeker hastalığı olan ve mor ekmeği kullandıktan sonra değerlerinde düşüş olduğunu fark eden müşteri İbrahim Çakal, “Ben mor ekmeğin şeker hastalığına çok iyi geldiğini duydum. Ben ve eşim şeker hastasıyız. Şeker hastalığımızın yaklaşık değeri 300 ila 400 arası çıkıyordu. Fakat bu mor ekmeği kullandıktan sonra değerin 100-150’lere kadar düştüğünü gördüm ve onun için çok memnunuz, devamlı bu ekmeği kullanmayı düşünüyoruz. Daha önce bir arkadaşımın eşi de şeker hastasıydı, o da devamlı mor ekmeği kullanarak şeker hastalığının değerini düşürdü. Onlardan öğrendik mor ekmeği ve biz de bu ekmeği devamlı şekilde kullanmaya başladık” dedi.
Tamamen doğal herhangi bir boya ve katkı maddesi yok <br> <br> Mor ekmeği herhangi bir katkı ve boya malzemesi olmadan tamamen doğal meyve, sebzelerin renk pigmentleriyle ürettiklerini açıklayan fırın sahibi Levent Gündüz, ekmeği tüketerek birçok hastalıkla mücadele etmenin de mümkün olduğunu söyledi.
Gündüz, “Mor ekmek, İstanbul Üniversitesinin 12 senelik çalışmaları sonucunda İhsan Kara ve ekibinin geliştirdiği mor meyve ve sebzelerden üretilen, içerisinde antosiyonin diye bir madde bulunan ekmektir. Mor ekmek, mor meyve ve sebzelerden üretiliyor. Böğürtlen, yaban mersini, ekşi mor dut, nar, vişne, patlıcan ve mor soğan kabuğundan üretiliyor. Bunların şeker ve posa kısımları arındırılarak renk pigmentlerinden mor rengi alıyor. Tamamen doğaldır bu mor renk, herhangi bir katkı ve boya malzemesi yoktur. Tamamen doğal, mor renginin kaynağında herhangi bir boya ve katkı maddesi yok. Mor meyve ve sebzelerde bulunan antosiyonin diye bir madde var, bunun özelliği bütün vücudu onarması. Başta şeker, tansiyon, kalp ve damar hastalıkları, unutkanlık, obezite vs. hastalıklarla mücadele etmek mümkündür, mor ekmek tüketerek” diye konuştu.
Mor ekmeği kullanan müşterilerimizden olumlu geri dönüşler alıyoruz <br> <br> Ekmeği kullanan müşterilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ve insanlara faydalı bir şey yapabilmenin mutluluğu içerisinde olduklarını aktaran Gündüz, “Çok araştırdım ben bu ekmeği yapmadan önce. Gerçekten önce inandım bunun ne kadar faydalı bir ekmek olduğuna. İnsanlara faydalı bir şey yapabilmek için bunu üretmeye karar verdik. Sonuçta İstanbul Üniversitesi bunun üzerine 12 sene çalışmış, güvenerek başladım. Şu anki tepkiler çok olumlu, özellikle tansiyon ve şeker hastası olan müşterilerimizden bu ekmeği aldıktan sonraki geri dönüşleri çok olumlu. Şeker hastalığında 400-500 değeri gören müşterilerimiz, bu oranın 100-150’lere kadar düştüğü yönünde olumlu dönüşler yapıyorlar bize. Günde en az 10-15 tane telefon alıyorum bu yönde, gelen müşterilerimiz de yüz yüze memnuniyetlerini iletiyorlar. İnsanlara faydalı bir şey yapabildiğimiz için çok mutluyuz” şeklinde konuştu.
Ekmek yenilmemesi gerektiği algısını yüzde 100 terse çeviren bir ekmek <br> <br> Mor ekmeğin, ekmek yenilmeme algısını yüzde 100 terse çeviren bir ekmek olduğunu ve tüketildiği takdirde vücudu onardığını belirten Gündüz, “Beyaz ekmek veya ekmek yenilmemesi gerektiği algısını yüzde 100 terse çeviren bir ekmek, mor ekmek. Mor ekmeğin içerisinde bulunan antosiyonin tamamen bir antioksidan görevi yapmaktadır. Vücutta zararlı olan bütün mikrop ve bakterileri yani vücudu resmen onarıyor. Bu yüzden kesinlikle tüketilmesi gereken bir ekmektir. Bir insanın kanında günde 2 buçuk miligram antosiyonin dolaşması gerekiyor. Mor ekmeğin bir diliminde 20 miligram antosiyonin var. Yani bu şekilde vücuttaki sıkıntıların çoğu olmak üzere erken teşhiste kanseri bile önleyen bir madde bu antosiyonin” ifadelerini kullandı.
İlaç değil ama mor ekmek tüketerek hastalıklarla mücadele edilebilir <br> <br> İnsanlığa faydalı bir şey yapabilmek adına mor ekmeği üretmeye karar verdiğini açıklayan Levent Gündüz, “Ben bu mor ekmeği sosyal medyada gördüm internet üzerinden. Daha sonrasında çok araştırdım, insanlığa faydalı bir şey yapabilmek, üretmek adına bunu yapmaya karar verdim. Mor ekmeğini, beyaz ekmeğe göre tam buğday ürünleri ve mor mix karışımından yapıyoruz. Normal ekmeğe göre kana karışımı daha yavaş oluyor. Ve başta obezite olmak üzere, şeker, kalp ve damar hastalıkları, tansiyon, unutkanlık gibi hastalıklar ile mücadele ediyor. Bir ilaç değil ama doğal beslenerek bu tür hastalıklarla mücadele etmek yani mor ekmek tüketerek mümkün” dedi.
Sağlık açısından çok önemli buluyoruz mor ekmeği <br> <br> Mor ekmeğin sahtesinin üretebileceğini ve bu durumun nasıl anlaşılabileceği hakkında da bilgi veren Gündüz, birçok hastalığa karşı adeta doğal ilaç görevi gören ekmeğin 5 liraya satışını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Günlük şu anda 500-600 adet satış miktarımız var, yeni başladık henüz. 300 - 350 gram arası 5 lira gibi bir fiyattan satışını gerçekleştiriyoruz mor ekmeğin. İnsanlar duydukça bu satış oranı daha da çoğalacak Allah’ın izniyle. Bu ürünün sahtesi yapılabilir, maliyetli bir ürün. Sahtesini anlamak çok basit; bir dilimin üzerine limon sıktığımız zaman, limon sıkılan bölgenin hafif şekilde pembe renk değiştirmesi gerekiyor eğer renk değiştirmez ise gıda boyasıyla yapılmıştır, yani sahtedir. Kesinlikle mor ekmeği tavsiye ediyoruz, en azından bir denenmesini hatta sürekli tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Sağlık açısından çok önemli buluyoruz mor ekmeği” diye konuştu.
5 liraya doğal ilaç Mor ekmek
5 liraya doğal ilaç Mor ekmek
5 liraya doğal ilaç Mor ekmek
5 liraya doğal ilaç Mor ekmek
5 liraya doğal ilaç Mor ekmek
5 liraya doğal ilaç: Mor ekmek
Birçok hastalığa iyi geldiği belirlenen ve Japonya'da sağlıklı yaşam için vazgeçilmez olan mor ekmek Sakarya'da da üretilmeye başlandı. Sakarya halkından büyük ilgi gören mor ekmek, mor meyve ve sebzelerin renk pigmentlerinden alınan antosiyanin maddesinden elde ediliyor.
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Japonya’da vatandaşların sağlıklı yaşam için vazgeçilmezlerinden olan mor ekmek, Türkiye’de de ilgi görmeye başladı. Sivas’ta bir fırın mor ekmeğin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için kolları sıvayarak üretime başladı.
Mor meyve ve sebzelerin renk pigmentlerinden alınan antosiyanin maddesinden elde edilen mor ekmek, Sivaslılardan yoğun ilgi gördü.
Mor ekmek, içerisinde barındırdığı mineraller ile vücutta oluşturduğu onarıcı etki ile öne çıkıyor.
Mor ekmeğin hammaddesi olan mormiksin diyabet hastalığı, kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp ve beyin damarları tıkanıklığı, böbrek yetmezliği başta olmak üzere çeşitli hastalıklara karşı büyük başarılar elde edilmesini sağladığı belirtiliyor.
Kalp hastası Mustafa Kuzu, mor ekmek tüketmeye başlamasıyla vücudunda rahatlama hissettiğini belirterek, “Ben tansiyon ve kalp hastasıyım. Bu ekmeği yedikten sonra kendimi iyi hissetmeye başladım. Hafifledim, rahatladım. Bu ekmeği yemeye başladıktan sonra faydasını gördüm ve tavsiye ederim” dedi. Mor ekmeğin renginin dikkatini çektiği ve denemek istediğini belirten Ahmet Kuş, “Ben bu ekmeği yeni gördüm ve dikkatimi çekti, satın aldım. Faydalı da bir ekmek, herkese tavsiye ediyorum” dedi.
Fırın sahibi Ömer Sarıgöl, mor ekmek üretimine arkadaşının tavsiyesiyle başladığını belirterek, “Mor ekmeği Malatya’da arkadaşlarımız tavsiyesi ile tanıdım. Gidip araştırdık ve burada denemeler yaptık. Bir hafta 10 gündür denemeler yapıyoruz. Kendimiz yedik, hasta arkadaşlarımız vardı onlara yedirdik ve güzel sonuçlar almaya başladık. Yaklaşık bir haftadır da üretimini yapıyoruz. Mor ekmek dediğimiz zaman akıllara sağlık geliyor. Şeker hastası, kalp damar hastası, nefes darlığı çekenler, eklem ağrılarına faydaları var. Bu ekmek mor sebze ve meyvelerden oluşan ve antosiyanin denilen maddeden bu rengi alıyor. Artı bunun içine tam buğday unu katılıyor. Normal un ile karıştırıyoruz ve güzel sonuçlar almaya başladık. Bunu da Sivas halkına sunmaktan mutluluk duyuyoruz “dedi.
Mor ekmeği tüketen vatandaşlardan güzel tepkiler aldıklarını belirten Sarıgöl, “Sağlıkla ilgili bir katkı sağlarsak vatandaşlarımıza bizi en çok mutlu eden şey bu olur. Şuanda güzel tepkiler alıyoruz. Tekrar tekrar alanlar ve telefon açıp ayırttıranlar var, şuan da insanların tepkisi güzel. Fiyatı da 2.5 lira ile 5 lira arasında. Söz konusu sağlık olduğu zaman fiyatta cazip geliyor “dedi.
Faydası bol, rengi mor: Japonya'da zorunlu olarak tüketilen ekmek Sivas'ta üretiliyor
Japonya'da zorunlu olarak tüketilen ve rengiyle dikkat çeken 'mor ekmeğin' Sivas'ta üretimine başlandı.
İş yerinde gelen müşteriler, ekmek ve simitten sonra üretilen mor yufkalara yoğun ilgi gösterdi.