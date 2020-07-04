Şifa deposu mor yufka: Kronik rahatsızlıklara bire bir

Mor ekmeği kullanan müşterilerimizden olumlu geri dönüşler alıyoruz <br> <br> Ekmeği kullanan müşterilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ve insanlara faydalı bir şey yapabilmenin mutluluğu içerisinde olduklarını aktaran Gündüz, “Çok araştırdım ben bu ekmeği yapmadan önce. Gerçekten önce inandım bunun ne kadar faydalı bir ekmek olduğuna. İnsanlara faydalı bir şey yapabilmek için bunu üretmeye karar verdik. Sonuçta İstanbul Üniversitesi bunun üzerine 12 sene çalışmış, güvenerek başladım. Şu anki tepkiler çok olumlu, özellikle tansiyon ve şeker hastası olan müşterilerimizden bu ekmeği aldıktan sonraki geri dönüşleri çok olumlu. Şeker hastalığında 400-500 değeri gören müşterilerimiz, bu oranın 100-150’lere kadar düştüğü yönünde olumlu dönüşler yapıyorlar bize. Günde en az 10-15 tane telefon alıyorum bu yönde, gelen müşterilerimiz de yüz yüze memnuniyetlerini iletiyorlar. İnsanlara faydalı bir şey yapabildiğimiz için çok mutluyuz” şeklinde konuştu.