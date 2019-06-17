Hayat Sınava polis motosikletiyle yetiştirildi
AKTÜEL

Sınava polis motosikletiyle yetiştirildi

Diyarbakır'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi'ne geç kalma tehlikesi yaşayan öğrenci, polis motosikletine bindirilerek okula götürüldü.

Haber Merkezi AA
Halil İbrahim Bodur ve polis
Halil İbrahim Bodur ve polis

Diyarbakır'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi'ne girmek için evinden çıkan öğrenci Halil İbrahim Bodur, sınava gireceği Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesine gitmek için toplu taşıma aracına binmek istedi.

Bir süre beklediği aracın gelmemesi üzerine sınava gecikeceği korkusu yaşayan Bodur, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak yardım istedi.

Polisi arayarak yardım istedi

Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın öğrencilere yardım olunması yönündeki talimatı üzerine harekete geçen bir motorize polis, Bodur'un bulunduğu bölgeye gitti.

Polis motosikletine bindirilen Bodur, bu sayede sınava yetişti. Halil İbrahim Bodur, yaptığı açıklamada, polis teşkilatına teşekkür ederek şöyle konuştu:

  • "Polisi arayarak üniversite sınavına geç kalacağımı söyledim. 'Bir ekibiniz beni üniversiteye kadar bırakabilir mi' dedim. Bana 'Sana ekip gönderceğiz' dediler. Ben telefonu kapattıktan çok kısa bir süre sonra sağ olsunlar motorlu polis ağabeyi gönderdiler. Ağabey de sağ olsun beni sınava yetiştirdi."

Diriliş Osman dizisine sürpriz transfer: Oyuncu kadrosu güçleniyor
FOTOĞRAF 8
Title
Diriliş Ertuğrul dizisinin bitmesi ile beraber yeni dönemde yayın hayatına başlayacak Diriliş Osman dizisi çok konuşulacağa benziyor. Mayıs ayında final yaparak izleyenlerine veda eden Diriliş Ertuğrul artık Diriliş Osman olarak devam edecek.
Title
Diriliş Osman, yeni sezona bomba gibi başlayacak. Osman karakterini canlandıracak olan Burak Özçivit ile anlaştığını açıklayan Mehmet Bozdağ, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.
Title
TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Bahar Berkes karakterini oynayan Hande Subaşı'nın Diriliş Osman dizisi oyuncu kadrosunda yer alacağı iddia edildi.
Title
Halka dizisinde Hazal Subaşı izleyicilerden tam not almıştı.
Title
Hazal Subaşı 1996 yılında dünyaya gelmiştir. Hem oyuncu hem de mankenlik yapan Hazal Subaşı ynı zamanda İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümünü okudu.
Title
Diriliş Osman yer alacak isimler'den Gündüz Alp.
Title
Turgut Alp'de Diriliş Osman dizisinde yer alacak.
Title
.
Diriliş Osman dizisine sürpriz transfer: Oyuncu kadrosu güçleniyor
TRT'nin reytingler kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Diriliş Osman'a sürpriz bir isim transfer oldu. Yeni sezona bomba gibi giriş yapılacağı beklenen Diriliş Osman'ın kadrosu güçleniyor.


Sosyal medya da Yıldırım dedi

Sosyal medya da
'Yıldırım' dedi

​Canlı yayın sırasındaki sosyal medya verileri açıklandı.
Yaptırımla tehdit etti

Yaptırımla tehdit etti

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin varlığında rahatsız oldular.
TÜRGEV iddiasıyalan çıktı

TÜRGEV iddiası
yalan çıktı

​İmamoğlu'nun sözlerine TÜRGEV'den sert yanıt: Özür dilesin!
Ankara'da görüşecekler

Ankara'da görüşecekler

Bakanlıktan flaş Yunanistan açıklaması.
Her soruda terledi!

Her soruda terledi!

Binali Yıldırım, CHP adayının yalanlarını saydı.
Mülteci teknesi battı

Mülteci teknesi battı

Bodrum'daki faciada ölü ve kayıplar var.
Yalandan vazgeçemedi

Yalandan vazgeçemedi

CHP'nin oyların yeniden sayılmasına itiraz etmediğini savundu.
İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

Mart ayında işsizlik yüzde 14,1 oranına geriledi.

Darbeden sonra<br>ilk kez görüntülendi

Darbeden sonra
ilk kez görüntülendi

Beşir, polis koruması eşliğinde savcılığa getirildi.
Yıldırım çarptı

Yıldırım çarptı

Yıldırım vaatlerini, İmamoğlu yalanlarını anlattı.
İhracatçıya müjde

İhracatçıya müjde

Döviz alımlarında kambiyo vergisi ödemeyecekler.
4 ilde PKK baskını

4 ilde PKK baskını

​Özel harekat polisleri 35 kişiyi gözaltına aldı.
56 ile uyarı

56 ile uyarı

​Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Atiba'nın veliahtı

Atiba'nın veliahtı

Beşiktaş'ın istediği oyuncuyu İtalyanlar açıkladı.
Pazardan çekebilir

Pazardan çekebilir

​Yaptırımların ardından Huawei'de büyük düşüş.
Çiftçiye danışman

Çiftçiye danışman

​14 bin tarım danışmanı, çiftçinin ayağına giderek danışmanlık hizmeti veriyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.