Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda yeni gelişme: Kızı son durumu hakkında bilgi verdi

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hayati riski son derece yüksek olan bir ameliyat geçirdi.





Önder, 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanenin acil ünitesine ulaştırıldı. Doktorları tarafından Önder'in acil serviste yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşımın sağlandığını aktarıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu.

SAĞLIK BAKANI: DURUMUNDA ÇOK BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sırrı Süreyya Önder'in şimdiye kadar gösterdiği büyük direncin kendilerine ümit verdiğini söyledi.





Önder'in, Türkiye'nin değerli insanlarından olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Şimdiye kadar gerçekten büyük bir direnç gösterdi. Bu direnç bize ümit veriyor. Bütün ekip, tüm gücüyle, bilgisiyle onun yardımında. Yoğun bakımda uzun süre makinede bağlı mücadele ediyor. Hepinizden, Türkiye'den böyle pozitif bir insanın yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz" dedi.





Hastanede görevli hekimlerden, sağlık personelinden ve Önder'in mevcut durumundan bahseden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çok büyük bir ameliyat, bir cerrah olarak söylüyorum. Bunu yapan ekiplere özellikle teşekkür ediyorum. Burada hepimiz birlikte onun iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Durumda çok büyük bir değişiklik yok. Durumunda bir değişiklik olduğunda hekim arkadaşlarımız arz eder. Biz duamızı ettik."

Prof. Dr. Ertan Sağbaş.

DOKTORLARINDAN AÇIKLAMA

Saat 12.20'de yeni doktorlar tarafından yeni açıklama yapıldı.





Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, yaptığı açıklamada tansiyon probleminin olmadığı ifade ederken Önder'in tedavilere oldukça olumlu yanıt verdiğini de dile getirdi.





"Sol ventrikül çok çok iyi kasılmakta. Hastamızın tansiyonu 110/60 civarında. Sağ ventrikülün kasılma kusuru devam etmekte. Ciddi bir süreye ihtiyacımız var." diye açıklamasına devam eden Çiftçi, "Benim öngörüm, 10-40 arasında uyutulabilir" dedi.





Enfeksiyonun en korktukları şey olduğunu da sözlerine ekleyen Çiftçi, "Güçlü antibiyotik almakta. Yoğun bakım sürecimiz devam ediyor" diye konuştu.





Çiftçi, Önder'in sesleri duyup tepki verdiğini de dile getirdi.

Sırrı Süreyya Önder, kızı Ceren Önder Kandemir.

KIZI SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının son durumu hakkında bilgi verdi.





Paylaşımına "Durumla ilgili sevenlerine bilgi vermek istiyorum." diyerek başlayan Kandermir, "Babamın durumu stabil, yüksek hayati riski devam ediyor. Stabil kaldığı her gün bizim için yeterli şükür sebebi" dedi.





Kandemir, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Birbirinden değerli hocalar ve değerli ekipleri, yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Hastane sevenleri ile dolup taşıyor, gelen ve dua eden herkesi hissettiğine eminim. 'Durumu iyiye gidiyor' haberi, temennimizin çok ötesinde değil ama temenni denilen şey de önemsiz değil. Elimden geldiğince, kendimde oldukça bilgisiz bırakmamaya çalışacağım sizi. Bin selam."





UMUT VEREN İKİ PARAMETRE

Önder'i ameliyat eden Prof. Dr. Ertan Sağbaş, dün akşam yaptığı açıklamada umut veren iki gelişmeyi aktardı. Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme olduğunu sözlerine ekleyen Sağbaş, "Kanaması durdu gibi" dedi.





Sağbaş'ın dikkat çeken açıklamalarından biri de, Önder’in kendi kendine nefes alma çabasında olması ve kızının yanına girdiğinde tepki vermesi oldu. Sağbaş, bu tepkilerin olumlu olduğunu söylese de kalbin sağ tarafında basmama olayının devam ettiğini belirtti.





Sağbaş, kan değerlerinin biraz daha iyiye gittiğini ifade etti. Kandaki asit oranının düşmeye başladığını söyleyen Sağbaş, "Ümit verici bir gelişme" dedi.





DOKTOR HEYETİ ZİYARET EDECEK

Bugün de bir doktor heyetinin Sırrı Süreyya Önder'i kontrol için gideceği bilgisi var. Önder'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme şu an için yok.





SON GÖRÜNTÜLERİ

Önder'in, kalp krizi geçirmeden önce tek başına Beyoğlu'nda bulunan bir restorana gittiği ortaya çıktı. Burada yemek yiyen Önder'in, ardından restorandan ayrıldığı görüldü.





İŞTE O ANLAR:





Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda yeni gelişme: Kızı son durumu hakkında bilgi verdi Hayat / Aktüel



