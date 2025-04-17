Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlanmadan önce yemek yediği lokantanın sahibi: Kafa yapısı ruh hali biraz durgundu

Sırrı Süreyya Önder'in öğleden sonra lokantaya geldiğini belirten Sebahattin Kat, "Ben kasanın başında oturuyordum baktım Sırrı abi geldi tezgaha geçti tezgahtaki yemekleri beğendi. Karalahana sarmasını istedi çok sevdiği güveç vardı güveç yemeğini istedi bu masada oturuyordu. Ben de yanına oturdum hem biraz sohbet ettik hem de benim filmle ilgili çalışmalarımızdan konuştuk. Kendisi biraz durgundu telefonlarına gelen mesajlarına bakıyordu. Güler yüzlüydü sohbeti mükemmeldi sonra üst kattaki lavaboya doğru çıktı inerken de biraz zor indi. Kafa yapısı ruh hali biraz durgundu sonra bizim personeller geldi kendisiyle fotoğraf çektirmek istedi. Ardından hesabını ödedi. Personellere bahşiş bıraktı. Genelde daha önceleri de gelirdi buraya tesadüfen o gün ben de buradaydım karşılaştık. Ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sağlığına kavuşsun bir an önce burada tekrar yemeğe bekliyoruz'' diye konuştu.