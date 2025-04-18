Sırrı Süreyya Önder tedaviye cevap veriyor: Hayati tehlikesi sürüyor

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in durumunun hayati tehlikeye rağmen iyiye gittiği bildirildi. Önceki gece Beşiktaş’taki evinde rahatsızlanan ve aort yırtılması teşhisiyle İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılan Önder, 12 saatlik zorluk bir ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tutuluyor. Önder’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan hastane Başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, genel olarak tedavilere iyi yanıt aldıklarını belirtti.

Önder’e ait sistemin ve metabolik parametrelerin düzeldiğine dikkat çeken Çiftçi, Önder’in spontan solunumu olduğu, ağrılı uyaranlara yanıt verdiğini vurguladı. Tansiyon ve dolaşım değerlerinin önceki güne göre daha normal olduğuna işaret eden Prof. Çiftçi, “Sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta. EEG takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç uzun bekleyeceğiz” şeklinde konuştu.