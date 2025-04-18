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Sırrı Süreyya Önder tedaviye cevap veriyor: Hayati tehlikesi sürüyor

Sırrı Süreyya Önder tedaviye cevap veriyor: Hayati tehlikesi sürüyor

Saliha Engin
04:0018/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Sırrı Süreyya Önder
Sırrı Süreyya Önder

Aort yırtılması ve kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Önder’in genel olarak tedavilere iyi yanıt verdiğini ancak hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş hastaneyi ziyaret etti.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in durumunun hayati tehlikeye rağmen iyiye gittiği bildirildi. Önceki gece Beşiktaş’taki evinde rahatsızlanan ve aort yırtılması teşhisiyle İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılan Önder, 12 saatlik zorluk bir ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tutuluyor. Önder’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan hastane Başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, genel olarak tedavilere iyi yanıt aldıklarını belirtti.


SÜREÇ UZUN BEKLEYECEĞİZ

Önder’e ait sistemin ve metabolik parametrelerin düzeldiğine dikkat çeken Çiftçi, Önder’in spontan solunumu olduğu, ağrılı uyaranlara yanıt verdiğini vurguladı. Tansiyon ve dolaşım değerlerinin önceki güne göre daha normal olduğuna işaret eden Prof. Çiftçi, “Sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta. EEG takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç uzun bekleyeceğiz” şeklinde konuştu.


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