Hayat Usta sanatçı Toygun Ateş koronavirüse yenildi
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SON DAKİKA: Toygun Ateş hayatını kaybetti (Toygun Ateş kimdir? Toygun Ateş kaç yaşında, neden vefat etti?)

Usta sanatçı Toygun Ateş koronavirüse yenildi

Malatya’da çekimleri devam eden bir korku filminde rol alan Toygun Ateş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalandığı öğrenilen 66 yaşındaki usta oyuncu Toygun Ateş organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi Diğer
Toygun Ateş
Toygun Ateş

Çekimleri Malatya'da süren ’Gizemli Köy’ isimli bir korku filminde rol alan Toygun Ateş, 9 gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Koronavirüse yakalandığı öğrenilen 66 yaşındaki usta oyuncu, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılmış ve bir süre sonra durumu kötüye gidince entübe edilmişti.

Toygun Ateş'ten acı haber bugün geldi. Ünlü oyuncu, organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur yaptığı açıklamada, Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda cihaza bağlı tedavi gören Toygun Ateş'in vefat ettiğini bildirdi.

Ateş'in 9 gündür hastanede tedavi gördüğünü belirten Beytur, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

FİLM ÇEKİMLERİNDE KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çekilen Gizemli Köy filminin yönetmeni Okan Ege Ergüven, yaklaşık 3 aydır filmin çekimlerinin sürdüğünü, Toygun Ateş'te halsizlik olduğunu fark edince çekimleri iptal ettiklerini anlattı.

'ÇEKİMLERE ARA VERDİK'

Sağlık ekiplerinin yaptığı testin pozitif çıkması üzerine Toygun Ateş'in hastaneye kaldırıldığını dile getiren Ergüven, "Sette zaten koronavirüs nedeniyle az kişiyle çalışıyoruz. Bugün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çekimlere ara verdik" diye konuştu.

TOYGUN ATEŞ KİMDİR?

2 Haziran 1954 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976 yılında başladı. O yıldan itibaren 100’den fazla sinema ve dizi filminde oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı. Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Toygun Ateş, yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer almaya devam etmektedir.

TOYGUN ATEŞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ver Elini Aşk (Asım Dede, 2017)

İçerde (Kareaçık, 2016)

Sevda Kuşun Kanadında (Arif’in Dedesi, 2016)

Zeyrek ile Çeyrek 'Bir Ramazan Temaşası' (İbrahim, 2015)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Sofu Sinan Paşa, 2015)

Şeref Meselesi (Basri, 2014)

Çırağan Baskını (Sir Henry Layard, 2014)

Ağlatan Dans (Rüstem Ağa, 2014)

Kaçak (2013)

Güzel Çirkin (2013)

Huzur Sokağı (Hikmet, 2012-2013)

Fatmagül'ün Suçu Ne? (Emin, 2010-2011)

Papatyam (Nuri, 2011)

Aşk-ı Memnu (Gemi Kaptanı, 2009)

Perihan Abla (1986)

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