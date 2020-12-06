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Hayat 92 yaşındaki usta tiyatrocu Haldun Dormen koronavirüsü yendi
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92 yaşındaki usta tiyatrocu Haldun Dormen koronavirüsü yendi

İki hafta önce koronavirüse yakalanan 92 yaşındaki duayen tiyatrocu Haldun Dormen, virüsü yenerek tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan usta oyuncu, kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti.

Haber Merkezi Diğer
Dormen, 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından 'Devlet Sanatçısı' unvanına layık görüldü.
Dormen, 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından 'Devlet Sanatçısı' unvanına layık görüldü.

İki hafta önce koronavirüse yakalanan 92 yaşındaki duayen tiyatrocu Haldun Dormen, virüsü yenerek tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Instagram hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yapan Dormen "Sağlığıma tekrar kavuşuyorum. Bu süreçte bana destek olan doktorlarıma, hastane çalışanlarına, asistanlarıma, arayan soran tüm dostlarıma, sevgili gelinim Ayşe Arman'a ve oğlum Ömer Dormen'e sonsuz teşekkürler" dedi.

"Allah bizi hastaneye düşürecekse ülkemizde düşürsün"

Haldun Dormen'in gazeteci gelini Ayşe Arman ise "Hocaların hocası, büyük usta Haldun Dormen nihayet dün hastaneden çıktı. Doktor ve sağlık personelinin olağanüstü özverili korona tedavisi sonucu iyileşti. Şimdi evinde istirahat ediyor. Allah bizi hastaneye düşürecekse, ülkemizde düşürsün" dedi.

Usta oyuncu Haldun Dormen, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Haldun Dormen koronavirüse yakalandı
HAYAT
Haldun Dormen koronavirüse yakalandı
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