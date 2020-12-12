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​Son elli yılın en sıcağı

Son elli yılın en sıcağı

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık ve kurak hava Türkiye’yi zorluyor. İstatistiklere göre Türkiye’de son 50 yılın en sıcak sonbahar mevsimi yaşandı. Eylül, ekim ve kasımdaki ortalama 14,8 derece olan sıcaklık, bu sene 2,5 derece artarak 17,3 dereceye yükseldi. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Hüseyin Toros, “Önümüzdeki yıllarda sıcaklıkların daha artacağı tahmin ediliyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle “son 50 yılın en sıcak sonbahar mevsimi” yaşandı. Ülkemizde uzun yıllar sonbahar (eylül, ekim, kasım) mevsimi ortalama sıcaklığı 14,8 derece olarak ölçüldü. Bu yılın sonbaharında ise ortalama sıcaklık 2,5 derece artarak 17,3 dereceye yükseldi. Bu yılın sonbaharı, Türkiye’de 1971’den sonra “en sıcak sonbahar mevsimi” olarak kayıtlara geçti.

DAHA SICAK OLACAK

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Ülkemiz bu sonbahar mevsiminde daha çok yüksek basınç alanları etkisinde kaldı. Bu durum da havaların daha sıcak geçmesine, yağışların azalmasına ve Türkiye’de son 50 yılın en sıcak sonbahar mevsiminin yaşanmasına neden oldu. Önümüzdeki yıllarda sıcaklıkların daha da artacağı tahmin ediliyor” diye konuştu.

43 İLE TURUNCU ALARM

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü 43 ilde etkili olacak yağış ve fırtına nedeniyle turuncu alarm verdi. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde yer alan Yalova, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Kırklareli, İstanbul, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik ve Balıkesir için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji yurdun birçok kesiminde etkili olacak yağış ve fırtına nedeniyle turuncu alarm verdi.

SICAKLIK AZALMAYACAK

Sıcaklıkların, önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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