Sosyal belediyeciliğin örneği: Haliliye Belediyesi

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın seçim sözü olan eserler hayata geçiriliyor. Vatandaşlara dokunacak projelerin kısa süre içerisinde hayata geçirildiği Haliliye Belediyesi tarafından yükselen projelerden biri olan Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksi ile binlerce haneye ulaşılıyor. İçerisinde yer alan Glutensiz Ekmek Fırını ile çölyak ve PKU’lu aileleri yalnız bırakmayan Haliliye Belediyesi, Sosyal Market ve Aşevi hizmetiyle vatandaşların hayır duasını alıyor. Sosyal Market ile yaklaşık 30 bin haneye ulaşan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Aşevinden çıkan günlük 3 çeşit yemeği ise sefer taslarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Haliliye’ye kazandırılan eser ve hizmetlerle ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanlarında olduklarını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, hayata geçirilen Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksi ile binlerce aileye ulaşıldığını belirtti. Başkan Mehmet Canpolat, “Yeni bir tesisi şu anda kazandırıyoruz. Mevcut tesisimiz Sırrın Mahallesindeydi. Şu anda da Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksi başlığı altında üst katında kapalı semt pazarı ve otopark, alt katında yaklaşık 2 bin metrekarenin içerisinde 10 bin kişilik aşevi, glütensiz ekmek fırını, sosyal market, idari birimler dahil olmak üzere inşallah açacağız, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Haliliye; Şanlıurfa’nın en büyük ilçesi, gün geçtikçe de nüfusumuz artıyor ve büyüyor. Bu aileler de, ‘benim bir belediyem olsun’ diyor. Ve aynı zamanda eser ve hizmet belediyeciliği anlamında bir taraftan eser, bir taraftan da vatandaşlarımızın ayağına hizmeti sermenin gayretini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sosyal Yardım Kompleksi içerisinde yer alan ve yaklaşık 4 bin haneye hizmetin götürüldüğü Aşevinin ekmek ihtiyacını karşılamak için de adım attıklarını müjdeleyen Başkan Mehmet Canpolat, Ekmek Üretim Tesisi kurduklarını aktardı. Haliliye’ye kazandırılan eser ve hizmetlerle ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olduklarını kaydeden Başkan Mehmet Canpolat, “Bir de bu vatandaşlarımızın ekmek ihtiyacını karşılamak adına, gördük ki biz Haliliye Belediyesi olarak kendi kendine yeten bir belediye olmamız gerekiyor. Ekmekle ilgili de bir ihtiyacımız vardı. Şu anda günlük 6 bin ekmek üretim kapasiteli bir Ekmek Üretim Tesisini de bitirmiş bulunmaktayız” dedi.