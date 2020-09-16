​Şükriye Tutkun'dan yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye tepki: "Haber izlerken utanıyorum"

Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler sonrası sosyal medya ayağa kalktı.

Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyordu.

HAYAT Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Ünlü şarkıcıya tepkiler gittikçe büyürken bir tepki de halk müziği sanatçısı Şükriye Tutkun'dan geldi. Tutkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kadına şiddete hayır, yaşlıya şiddete evet" Gözlerime inanamadım. Bunu yapanı, izleyici kalanı, gözaltında olduğu için üzüleni destekleyeni hiç anlayamayacağım. Her gün insanlığımız adına daha da kötüye gidiyor, haber izlerken utanıyorum. Yazıklar olsun bize.

"Kadına şiddete hayır, yaşlıya şiddete evet" Gözlerime inanamadım. Bunu yapanı, izleyici kalanı, gözaltında olduğu için üzüleni destekleyeni hiç anlayamayacağım. Her gün insanlığımız adına daha da kötüye gidiyor, haber izlerken utanıyorum. Yazıklar olsun bize. #halilsezai https://t.co/ZtRypQOcCh — Şükriye Tutkun (@SukriyeTutkun) September 16, 2020