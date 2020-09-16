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Hayat Şükriye Tutkundan yaşlı adamı döven Halil Sezaiye tepki "Haber izlerken utanıyorum"
AKTÜEL

​Şükriye Tutkun'dan yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye tepki: "Haber izlerken utanıyorum"

Şükriye Tutkun'dan yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye tepki: "Haber izlerken utanıyorum"

Ünlü şarkıcı Halil Sezai tarafından öldüresiye dövülen 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in darp görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. Yaşlı adama ağza alınmayacak küfürler ederek tekme tokat vuran Sezai'ye tepkiler büyüyor. Sezai'ye bir tepki de halk müziği sanatçısı Şükriye Tutkun'dan geldi. Tutkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Haber izlerken utanıyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şükriye Tutkun, sosyal medya hesabından Halil Sezai'ye tepki gösterdi.
Şükriye Tutkun, sosyal medya hesabından Halil Sezai'ye tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler sonrası sosyal medya ayağa kalktı.

Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyordu.

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
HAYAT
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Ünlü şarkıcıya tepkiler gittikçe büyürken bir tepki de halk müziği sanatçısı Şükriye Tutkun'dan geldi. Tutkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kadına şiddete hayır, yaşlıya şiddete evet" Gözlerime inanamadım. Bunu yapanı, izleyici kalanı, gözaltında olduğu için üzüleni destekleyeni hiç anlayamayacağım. Her gün insanlığımız adına daha da kötüye gidiyor, haber izlerken utanıyorum. Yazıklar olsun bize.

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 03:39
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyor.


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Tunceli'de çobanın taş aletler bulduğu yerde 'taş devri' kalıntılarına ulaşıldı: Anadolu arkeolojisinde kuzeydoğu tarafında bu dönemle ilgili hiç kalıntı yoktu
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Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
Hayat

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyor.

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