Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın yanında bulunan villa sahiplerinin kendisine film çekimi için itiraz etmesi nedeniyle tartışan Halil Sezai dün yaşlı bir adamı darbettiği için karakolluk oldu. Ünlü şarkıcının 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.

67 yaşındaki mağdur Meriç, "Beni döverken kelime-i şehadet getirdim, 'Ezan mı okuyorsun lan sen?' diye daha çok dövdü." dedi.

CHP'LİLER SAHİP ÇIKTI

CHP'li Eren Erdem, dün gözaltına alınan Halil Sezai'ye sahip çıkan isimler arasındaydı.

OYNAT 03:39 Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyor. BiP'te paylaş

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Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sanatçı Halil Sezai ile ilgili gözaltına alındığına dair haberler gündeme geldi. Durumu yaptığımız görüşmelerle teyid ettik. Kendisi şu an ifade vermekte olup, ifade sonrası serbest kalacağını umuyoruz. Avukat arkadaşlarımız yanındadır. Kendisi gayet iyidir. Sağlıklıdır... Gözaltı haberi akabinde, gerek Adalet Bakanlığı, gerek İçişleri Bakanlığı ile sürece dair bilgi almak maksadıyla iletişim kurdum. Hukukun ve adil yargılanma hakkının tecellisi için hukukçu dostlarımız karakoldadır. Umarım, ifade sonrası serbest kalacaktır. Saygılarımla.." ifadelerini kullanmıştı.

OYNAT 00:37 Halil Sezai'nin dövdüğü yaşlı adam konuştu: Kalbim tıkalıydı, yerdeyken bile vurdu Ünlü sanatçı Halil Sezai tarafından öldüresiye dövülen 67 yaşındaki Hüseyin Meriç olay anını anlattı. Star TV'ye açıklamalarda bulunan yaşlı adam, 'Kalbim tıkalıydı, yere oturmaya çalıştım. Otururken bile tekme tokatla vuruyordu...' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı Halil Sezai ve 'İncir Reçeli', 'Bölük' ve 'Cennet' gibi filmlerin yönetmeni Aytaç Ağırlar, Tuzla Postane Mahallesi Cafer Bey Sokak'ta film çekimi için villa kiraladı.

Halil Sezai kiraladığı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villadan oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç, ünlü şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Sanatçı ve diğer villa sahipleri arasında bu nedenle nisan ayından itibaren tartışma ve anlaşmazlıklar yaşandı.

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Halil Sezai.

İKİ KİŞİ İLE BİRLİKTE GİTTİ

Halil Sezai dün saat 10:00 sıralarında Hüseyin Meriç'in ikametine yanında iki kişi ile birlikte geldi. İddiaya göre Sezai ve yanındakiler burada Meriç'i darbederek tehdit etti. Olay yerinden ayrılan sanatçı ve yanındakiler hakkında Hüseyin Meriç karakola giderek şikayetçi oldu. Polis İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na haber vererek tahkikat başlattı.

ÜNLÜ YÖNETMEN DE İFADE VERDİ

Polis şikayetçinin ikametinde bulunan kamera kayıtlarını alarak olayda ismi geçen yönetmen Aytaç Ağırlar, Ecem Ağırlar ve Mustafa Taner Okçular'ı Tuzla Asayiş Büro Amirliği'ne davet etti.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Polis Halil Sezai ve diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Halil Sezai akşam saatlerinde Kadıköy'deki evinde yakalandı. Halil Sezai karakola götürülerek ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

HAYAT Halil Sezai’ye darp davası

İLK VUKUATI DEĞİL!

Halil Sezai, 2018 yılında arkadaşlarıyla yemek yediği mekanda yan masadaki bir müşteriyi darp etmişti. Müşterinin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, Sezai'nin "Yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından cezalandırılması talebiyle dava açılmıştı.

GÜNDEM Yaşlı adamı öldüresiye döven Halil Sezai'ye ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan sert tepki: Ayyaşlık var, örf adet yok