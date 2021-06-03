Hayat Sultan Süleyman Camiinde bin 500 yıllık izler gün yüzüne çıkmayı bekliyor
KÜLTÜR SANAT

Sultan Süleyman Camii'nde bin 500 yıllık izler gün yüzüne çıkmayı bekliyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bin 500 yıllık tarihi olduğu belirtilen ve 1951 yılında büyük bir kısmı yeniden inşa edilen selatin caminin alt katında bulunan kilise kalıntıları gün yüzüne çıkartılmayı bekliyor.

Haber Merkezi İHA
Sultan Süleyman Camiinde bin 500 yıllık izler gün yüzüne çıkmayı bekliyor - Zonguldak haber
Günümüzde caminin alt kısmında kilise kalıntılarını görmek mümkün.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bin 600 yıllık geçmişi ile tarihe ışık tutan Orhangazi Camisi'nin 500 metre yukarısında bulunan ve kaynaklarda Sultan Süleyman Camii olarak geçen Çelikel Camii de kiliseden camiye dönüştürülmesi konusunda ilçe tarihinde önemli yer tutuyor.

Zamanla harabe hale gelen cami, 1951 yılında mahalle sakinlerinden Mehmet Çelikel’in destekleri ile büyük bir tadilattan geçti. Günümüzde ise caminin alt kısmında kilise kalıntılarını görmek mümkün.

İHA

Kdz. Ereğlili Tarih Araştırmacısı ve Edebiyat Öğretmeni Recep Çetin, Bolu Salnamelerinde Ereğli’nin Osmanlı dönemi fethine ve Ereğli’de bulunan camilere yönelik ifadelerin yer aldığına dikkat çekerek, Sultan Orhan ve Şehzade Sultan Süleyman isimleri ile kutsal camilerin belgelerde kayıtlı bulunduğunu öne sürdü.

İHA

Çetin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

  • "Orhan Gazi’nin oğlu olan Süleyman Paşa, aynı zamanda Rumeli Fatihi olarak biliniyor. Süleyman Paşa’nın Anadolu’da birçok yerde fetih mücadelesi içinde olduğunu buralarda görev aldığını kaynaklarda görüyoruz. Yine Ereğli’de Sultan Orhan’ın yanı sıra bir diğer isim de, Sultan Süleyman adıdır. Bir çok kaynakta Ereğli’de Sultan Süleyman adını görmekteyiz. Ereğli’de 2 tane önemli mahallemiz vardır. Birinin adı Sultan Orhan Mahallesidir, diğerinin adı da Sultan Süleyman Mahallesidir. Cumhuriyet Tarihi içinde Sultan Orhan adını Orhanlar Mahallesi, Sultan Süleyman’ın adını da Süleymanlar Mahallesi olarak değiştiğini görmekteyiz. Burası 1950’li yıllarda yazılmış bir kaynağa göre harabe halindedir. Sonrasında ihtiyaç hasıl oldu ki, 'bu harap halindeki eserin, yapının tadilatı yapılsın da cami haline dönsün' diye istekte bulunulmuş. Mahallenin de çocuğu olan Mehmet Çelikel’den rica etmişler, o da caminin tadilatını yapmış. 1952 yılında yapıldı diye kitabe şeklinde not düşülmüş. Bu durum caminin yeniden yapılışı değil tadilatıdır. Mehmet Çelikel’in tadilatını yaptırmasının ardından bu yapının Çelikel Camii değiştiğini görmekteyiz. Bununla ilgili bir çok yere başvuruda bulundum. Bugüne kadar sonuç alamadım. Bulduğum birkaç kaynakta bu caminin de aynı Ayasofya Kilisesi’nde olduğu gibi yine aynı yüzyıllarda 408-450 yılları arasında Roma İmparatoru II. Theodosius döneminde inşa edilmişti, kaynaklarda öyle yazıyordu. Bu eserin de 4.,5. yüzyıllarda inşa edildiğini, Orhan Gazi döneminde de 2 kiliseden dönüştürülmüş, değerli Selatin Camii olarak bugüne kadar gelmiş ikinci eserdeyiz, Sultan Süleyman Camii’ndeyiz."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan Ereğli mitinginde bu ifadeyi kulandı"


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Mart 2019’da yerel seçimler için Kdz. Ereğli’de düzenlediği mitingde Sultan Süleyman’ın emaneti olan Ereğli tabirini kullanmasını hatırlatan tarihçi Recep Çetin şunları söyledi:

  • “2019 yılında seçim döneminde Kdz. Ereğli’ye gelen Cumhurbaşkanımız, 'Sultan Süleyman’ın emaneti olan Ereğli' şeklinde bir ifade kullanmıştı. Demek ki kendisine de bu konuda bu çalışmalardan dokümanlar iletilmiş olmalı ki, kendisinin de Ereğli’de Sultan Süleyman’ın bir emaneti bilgisi bulunmaktadır. Buradaki tarihi eserlerle katkı sunulduğunu Cumhurbaşkanımız da bilmektedir."

Ereğli’ye yapılacak cami projesi Cumhurbaşkanı’na sunulacak

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yeni sahil projesini tanıttığı meclis toplantısında yapılacak cami hakkında da bilgiler verdi. Konu ile ilgili görüşlerini aktaran Çetin, İlk Deniz Şehidi Recep Kahya’nın ismini önererek şunları söyledi:

  • "Ereğli’de yapılacak cami, Zonguldak’ta yapılan Uzunmehmet Camii sonrası yankı buldu. Belediye Başkanımız Halil Posbıyık’ın, orada Merkez Camii olarak yapılmasını ve Cumhurbaşkanı’ndan talebi olduğunu dinledim. Ereğli’de 1921 yılında şehit olarak verdiğimiz Recep Kahya adını değerlendirmemiz gerekiyor. Yarın Cumhurbaşkanı önüne cami projesi sunulacaksa eğer caminin adının neden Recep Kahya Camisi proje üzerinde gösterilmeyeceğini merak ediyorum. Cumhurbaşkanımız Rizeli, bildiğim kadarıyla da Recep Kahya’nın ailesi ile de akrabalıkları var. Bu ismi önüne sunulduğunda Cumhurbaşkanımızın daha bir heyecan duyarak, Ereğli’deki cami projesi noktasında özel bir durum olacağına inanıyorum."

"Turizme kazandırılmalı"

Sultan Süleyman Camii’nin bölge turizmi açısından önemli olduğuna vurgu yapan Çetin, "Sultan Süleyman Camii’ni tabelalar halinde insanlarımıza tanıtalım istiyorum. Turizmde sarı tabelaları dikilsin istiyoruz. Madem Ereğli’de turizm canlanılsın isteniyor, madem Zonguldak’ta turizm hareketliliği isteniyor. Ereğli’de iki tane kiliseden döndürülme 400’lü yıllarda inşa edilen bu eserlere değerlendirelim istiyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki 9 Ayasofya'nın ilki: Zonguldak'taki Orhangazi Camii 1600 yıldır ayakta
FOTOĞRAF 6
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Kdz. Ereğlili Tarih Araştırmacısı ve Edebiyat Öğretmeni Recep Çetin, Türkiye’deki 9 Ayasofya Kilisesi’nden ilk inşa edilenin Ereğli’de yer alan Orhangazi Camisi adını taşıyan yapı olduğunu anlattı.
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Ereğli’deki Ayasofya Kilisesi’nin bin 300’lü yıllarda Orhan Gazi’nin Ereğli’yi fethetmesi ile camiye dönüştürüldüğünü ifade eden Çetin, bu eserin İstanbul’daki Sultan Ahmet Camisi’nden daha eski olduğuna vurgu yaptı.
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Tarih Araştırmacısı ve Edebiyat Öğretmeni Çetin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Ereğli tarihinin en değerli eseri olan Orhangazi Camisindeyiz. Roma tarihinin önemli bir kilisesi, kaynaklarda Ayasofya Kilisesi olarak belirtiliyor. Burası benim birkaç yıl önce yaptığım araştırmalarda caminin dışında tanıtıcı bir levha vardı. 6.’ncı yüzyılda yapıldığı şekilde bir ibare vardı. Bu eser Türk İslam dönemi eseri, 408-450 tarihleri arasındaki Roma İmparatoru 2. Theodosius döneminde bir kilise. Orhangazi Camii isminin alması için çalışmalar ve araştırmalar yaptık.
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Orhan Gazi Padişahımızın Ereğli’de bir hikayesi var. Sultan Orhan Mahallesi, üst mahallemizin adı da Sultan Süleyman Mahallesi. Ereğli 1300’lü yıllarda Orhan Gazi tarafından fethediliyor. Orhan Gazi’nin Ereğli’de bu bölgede, çok önemli bir önemi değeri olduğunu bilmek zorundayız. Bu eserin adı da, bulduğum bazı belgelerde Orhan Bey camisi olarak geçiyor, 1500’lü yıllarda. Sonraki süreçte onlarca belgede sultan Orhan Camisi olarak geçiyor. Halkımız nedense orta cami diyor ama Osmanlı tarihi boyunca, Türk tarihi boyunca Sultan Orhan camisidir.
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Selatin Camisi olarak bu caminin adının duyurulmasını isterim. İstanbul’a gittiğimiz zaman Sultan Ahmet Camisi’nde fotoğraf çektiriyoruz. 1600 senesinde yapılan Sultan Ahmet Camisi’nin değerinin anlıyoruz da, neden 1300’lü yıllardan kalma kendi atamızın yadigarı ismini almış camiye sahip çıkmıyoruz. Bunu bilemiyorum.”
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Çetin, cami duvarında asılı Orhanlar Mahallesi Orhan Gazi Caddesi yazılı tabelaya da dikkat çekti. Geçtiğimiz yıllarda restorasyon yapılsa da yan duvarlarında, Roma dönemine ait izler görülüyor. Orhan Gazi Camisi’nin duvarında eski Roma alfabeleriyle yazılı ’Theodosius’ isminin günümüzde halen okunabildiği görülüyor.
Türkiye'deki 9 Ayasofya'nın ilki: Zonguldak'taki Orhangazi Camii 1600 yıldır ayakta
Türkiye'deki 9 Ayasofya Kilisesinden ilk inşa edilen olma özelliğini taşıyan Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Orhangazi Camisi, bin 600 yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutuyor.


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