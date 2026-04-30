Sumud için ayağa kalk

Sumud için ayağa kalk

16:52 30/04/2026, Perşembe
G: 30/04/2026, Perşembe
Sumud için ayağa kalk
Sumud için ayağa kalk

İnsanlığın ve özgürlüğün sesi olmak, Sumud’a yönelik saldırıyı kınamak amacıyla toplanıyoruz. "Sumud İçin Ayağa Kalk" sloganıyla bu akşam saat 20.00’da Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nden İsrail Konsolosluğu’na yürüyüş düzenlenecek.

Dün gece saatlerinde, Yunanistan açıklarında bulunan Global Sumud Filosu’na, işgalci İsrail donanması tarafından müdahale edildi ve 21 gemi alıkonuldu. Bu hukuksuz müdahaleyi ve bölgedeki işgalci varlığı kabul etmiyoruz.

Filistin’in ve özgürlüğün sesi olan bu sivil girişime yapılan saldırıya karşı sessiz kalmıyor; Gazze’den Lübnan’a kadar uzanan bu zulme karşı tek yürek olduğumuzu haykırıyoruz. Saldırıyı lanetlemek ve alıkonulan gemilerin sesi olmak adına Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak akşam namazının ardından İsrail Konsolosluğu önüne yürüyüş gerçekleştirilecek.

Katılımınızı bekler, iyi çalışmalar dileriz.


Tarih:
30 Nisan Perşembe (Bugün)
Saat:
Akşam Namazı Sonrası ( saat 20.00)
Başlangıç:
Barbaros Hayrettin Paşa Camii
Bitiş:
İsrail Konsolosluğu, Levent
