Sumud için ayağa kalk

Dün gece saatlerinde, Yunanistan açıklarında bulunan Global Sumud Filosu’na, işgalci İsrail donanması tarafından müdahale edildi ve 21 gemi alıkonuldu. Bu hukuksuz müdahaleyi ve bölgedeki işgalci varlığı kabul etmiyoruz.

Filistin’in ve özgürlüğün sesi olan bu sivil girişime yapılan saldırıya karşı sessiz kalmıyor; Gazze’den Lübnan’a kadar uzanan bu zulme karşı tek yürek olduğumuzu haykırıyoruz. Saldırıyı lanetlemek ve alıkonulan gemilerin sesi olmak adına Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak akşam namazının ardından İsrail Konsolosluğu önüne yürüyüş gerçekleştirilecek.